Prove tecniche per LG G8 ThinQ: Android 10 dal gestore Sprint

Si vede un po’ di luce per LG G8 ThinQ, che vede predisporre il rilascio di Android 10 negli USA tramite il gestore Sprint (l’upgrade si riferisce agli esemplari serigrafati dal suddetto operatore telefonico, che sappiamo operare in America). Come riportato da ‘phonearena.com‘, ci hanno pensato alcuni utenti su Reddit a farsi avanti, facendosi portavoce della bella novità. LG G8 ThinQ abbraccia finalmente Android 10, l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, anche se relativamente ai brandizzati Sprint.

Si tratta di un buon inizio, che potrebbe presto aprire le porte all’upgrade anche nell’ambito di altri gestori telefonici. Questo significa che un giorno di questi, non troppo lontano, Android 10 farà capolino anche a bordo degli LG G8 ThinQ italiani (sarebbe anche l’ora visto che si sta parlando dell’ultimo top di gamma del brand coreano, e che non passerà troppo tempo prima di vedere ufficializzato Android Q, che renderà stantio il precedente Android 10). Una situazione che ha tutta l’aria di essersi sbloccata, anche se al momento di novità per gli utenti italiani non sembrano essercene.

Per sicurezza, potreste controllare lo stato degli ultimi aggiornamenti tramite il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software‘, e verificare la disponibilità del pacchetto. Qualora vi fosse notificato, fate attenzione alla percentuale di carica residua del vostro dispositivo: se superiore al 50% sentitevi liberi di procedere al download ed alla successiva installazione, avendo cura di effettuare prima un backup dei dati personali. Non aspettatevi di ricevere subito Android 10 a bordo del vostro LG G8 ThinQ: potrebbe volerci ancora un po’ di tempo prima che l’aggiornamento metta piede in Italia (nonostante la notizia che vi abbiamo oggi riportato rappresenti un buon inizio, come già suggerito). Da possessori, come avete preso la novità? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.