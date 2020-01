New Amsterdam ottiene un rinnovo per tre stagioni e sbarca sul 20 per una maratona

Questo 2020 ha portato ai fan di New Amsterdam non solo la conferma della messa in onda italiana della seconda stagione ma anche un triplo rinnovo. Max e i suoi ci terranno compagnia per altri tre anni, a partire dalla prossima stagione, e questo significa che il medical drama avrà modo di arrivare almeno fino alla quinta stagione raccontando le storie del nostro amato Max Goodwin e di tutti coloro che avranno modo di lavorare al suo fianco in questo lungo percorso. Tante storie aspettano i fan che, a questo punto, si attendono anche un vero e proprio terremoto personale per lui dopo la grossa perdita avvenuta con l’incidente del finale della prima stagione.

ATTENZIONE SPOILER!!

La NBC ha ordinato non una, ma altre tre stagioni di New Amsterdam durante l’incontro con la stampa al Winter Press Tour della Television Critics Association confermando il successo del medical drama che porta a casa 10 milioni di telespettatori in diretta ogni settimana. La serie creata da David Schulner tornerà con protagonista Ryan Eggold e al suo fianco, almeno fino al prossimo dramma, si schiereranno Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine e Anupam Kher.

Max ha già perso la sua dolce metà nell’incidente che ha chiuso la prima stagione e il rinnovo per ben tre stagioni daranno tempo agli sceneggiatori di costruire per lui una nuova vita magari un nuovo amore in corsia proprio al New Amsterdam. Sarà davvero così o lo ritroveremo sempre alle prese con la sua bambina tutto solo?

New Amsterdam 2 tornerà in onda il prossimo 14 gennaio negli Usa per iniziare la corsa verso il finale di stagione mentre in Italia il debutto è previsto proprio per lo stesso martedì, su Canale5, con ben tre episodi a settimana. Proprio in attesa del debutto della seconda stagione, Mediaset ha annunciato per oggi una vera e propria maratona di episodi che ripercorrerà la seconda parte della prima.

La maratona di New Amsterdam ha preso il via già questa mattina sul 20 a partire dal decimo episodio e andrà avanti per tutta la giornata fino al finale della prima stagione previsto tra le 17.00 e le 18.00 di oggi. I nuovi episodi saranno poi su Canale5 al martedì almeno per tre settimane (se si confermerà la programmazione di tre episodi) o per quattro mettendo insieme la prima parte che negli Usa si è conclusa lo scorso novembre.