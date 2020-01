Inquadriamo il Huawei Mate X: fiasco o successo per il pieghevole?

Credete che il Huawei Mate X sia stato un fiasco? Forse vi siete persi qualche passaggio, che il produttore cinese ci ha tenuto a precisare. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il primo smartphone pieghevole del brand cinese è stato venduto 100 mila nell’arco di un mese, arrivando a quota 200 mila pezzi fino ai giorni nostri. L’OEM ha così dichiarato: se tutto venisse confermato, si tratterebbe di numeri estremamente interessanti, specie considerato il prezzo, esorbitante, di questo dispositivo (bisogna pure tenere presente che le scorte sono limitate, e che quindi è anche difficile trovare esemplari disponibili nell’immediato).

Tuttavia, proprio per poter arrivare a quel volume di vendite, la quantità di Huawei Mate X potrebbe essere più elevata di quel che potessimo aspettarci per tutti i problemi che hanno caratterizzato il lancio ed ormai definitivamente alle spalle. In fondo, basta appena qualche giorno lavorativo per vedersi recapitare a casa il Huawei Mate X, non più un’intera settimana com’era richiesto fino a poco tempo fa. L’azienda potrebbe aver aumentato la produzione, proprio dopo aver constatato che, nel complesso, lo smartphone pieghevole stava riscuotendo un certo successo.

Lo stesso dicasi per il Samsung Galaxy Fold, l’antagonista per eccellenza del Huawei Mate X, che pure sembra stia facendo bene a dispetto delle previsioni iniziali (vittima di continui rimandi nella commercializzazione negli ultimi mesi dovuti ai problemi tecnici che ne condizionavano l’asse strutturale, il device sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio). Basteranno questi dati di vendita a fare manforte al prosieguo della famiglia degli smartphone pieghevoli? Il discorso è ancora tutto da definire, anche se la strada sembra essere quella buona. Siete d’accordo anche voi oppure credete che i numeri indicati siano fini a sé stessi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.