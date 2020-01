Un vero colosso il OnePlus 8 Pro: passaggio su GeekBench

Il cerchio si stringe intorno al OnePlus 8 Pro, passato attraverso i database di GeekBench. Come riportato da ‘indiashopps.com‘, il device monterà 12GB di RAM ed una scheda madre identificata con il nome ‘Kona’. La versione software di riferimento è Android 10, mentre il nome in codice del telefono corrisponde a ‘GALILEI IN2023’.

I punteggi ottenuti, rispettivamente in single e multi-core, sono pari a 4296 e 12531 punti, cosa che lascia chiaramente intuire la presenza a bordo del processore Snapdragon 865. Il passaggio del OnePlus 8 Pro su GeekBench (i test di benchmark possono essere facilmente falsificati da chi ha maturato nel tempo una certa esperienza nel settore, ma dubitiamo sia questo il caso) ci rivela informazioni che non si distanziano affatto da quelle emerse in precedenza sul conto suo e degli altri due dispositivi che andranno a comporne la gamma (OnePlus 8 e OnePlus 8 Lite).

Prima di Natale erano state rese note le rispettive schede tecniche dei tre device, insieme ai presunti prezzi di vendita che li contraddistingueranno: OnePlus 8 dovrebbe avere prezzi di 420, 460 e 510 euro, il OnePlus 8 Pro vedersi applicare le cifre di 570, 640 e 700 euro ed il OnePlus 8 Lite costi di 380 e 422 euro circa (in fondo si tratta del modello più economico del trio). Così com’è stato dettagliato, il prossimo top di gamma del produttore cinese non avrebbe nulla da invidiare ai portabandiera di altri brand (anche di quelli più blasonati), e saremmo dunque lieti se le indiscrezioni di cui sopra venissero confermate. Non abbiamo altro da aggiungere sul conto del flahship nella sua triplice versione, ma speriamo di poter riprendere l’argomento il prima possibile (non ci sono dubbi vista l’insistenza con cui si stanno proponendo i vari rumors a riguardo). Se nel frattempo aveste altre domande da farci, non esitate a formularle attraverso il box dei commenti in basso.