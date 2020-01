Pioggia di chiamate con prefisso 216 anche nel 2020: anno nuovo, truffa identica

Anno nuovo ma truffa sempre identica: una nuova ondata di telefonate con prefisso 216 sta interessando un gran numero di cittadini italiani in queste ore. A dire la verità, anche presso la redazione di OptiMagazine. siamo stati pure di nuovo bersaglio del tentativo di raggiro che abbiamo imparato a conoscere ampiamente pure durante gli ultimi mesi del 2019. A quale paese è riconducibile proprio la chiamata e quali rischi si corrono rispondendo alla stessa o provando a ricontattare il mittente?

Le chiamate con prefisso 216, tecnicamente, provengono dal paese della Tunisia. Non si tratta tuttavia di tentativi di contatto di cortesia, provenienti magari da conoscenti residenti oltre il Mediterraneo o anche effettuati per motivi di lavoro. La truffa in atto è quella denominata con il termine tecnico “ping call”. In parole semplici, è possibile spiegarla come segue: i malcapitati di turno ricevono in realtà un solo squillo dalla numerazione in questione, un tempo quasi mai sufficiente per rispondere al telefono. Il numero resta nel registro chiamate e desta più che mai l’interesse di chiunque. S A quel punto il raggiro si mette in pratica nel momento in cui, almeno i più curiosi, decidono di richiamare chi li ha contattati per avere maggiori informazioni. Il rischio corre proprio in questo momento: la richiamata costa cara, nel vero senso della parola. Si spenderanno anche somme cospicue del proprio credito telefonico per il contatto di un numero estero e tanto più di un recapito a numerazione speciale.

Dunque, pur ricevendo una chiamata da un numero con prefisso 216, l’unica regola d’oro da seguire sarà quella di non provare mai a richiamare. Sarebbe pure l’ideale bloccare la numerazione che ci ha già raggiunti. In passato, sempre sulle pagine di OM, sono già stati segnalati specifici numeri riconducibili alla truffa: ai già noti +216 28 915 036, +216 28 914 685 e +216 98 549 237 è consigliabile ora aggiungere pure il +216 944 65 745.