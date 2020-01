Perché Can Yaman non è ospite a C’è Posta per Te? Il people show debutta su Canale5 l’11 gennaio

Perché Can Yaman non è ospite a C’è Posta per Te? Per giorni i fan di Bitter Sweet hanno aspettato con ansia di vedere il protagonista di Bitter Sweet ospite nel people show di Maria De Filippi ma non sarà così. Quando la sanguinaria darà il via al suo programma del sabato sera non chiamerà Can Yaman tra gli ospiti vip nonostante i primi promo lasciassero intendere proprio questo. L’attesa dei fan è iniziata proprio nel momento in cui l’attore è arrivato a Roma proprio come ospite di C’è Posta per Te nei mesi scorsi ma, a quanto pare, la messa in onda di questa sera non prevede la sua presenza.

Il people show di Canale5 debutta oggi, 11 gennaio, con la sua 23esima edizione compiendo i suoi primi vent’anni ed è per questo che Maria De Filippi si è voluta regalare una puntata speciale con ospiti di tutto rispetto a cominciare dalla stella di Hollywood, Johnny Depp. L’amatissimo ‘pirata’ del cinema sarà in studio per ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie dei protagonisti del programma e, in particolare, di una coppia di ospiti tra sorprese e regali mettendosi in gioco per regalare loro un momento indimenticabile.

Nella stessa puntata saranno ospiti anche l’attore italiano (e amico della conduttrice che lo ha voluto anche come giudice di Amici in passato) Luca Argentero e la sua amata Cristina Marino, che hanno da poco annunciato di aspettare un bambino. Il format del people show rimarrà quello di sempre dividendosi tra le due lunghe storie della serata, quelle con gli ospiti vip, tradimenti, scuse e quelle divertenti legate alla ricerca di un vecchio amore o di vecchie amiche. A scoprire le loro storie e a raccontarcele, sarà, come sempre, Maria De Filippi che rinnova così l’appuntamento ormai cult dell’inverno di Canale5.

Per il momento non sappiamo ancora quando andrà in onda la puntata di C’è Posta per Te con ospite Can Yaman ma sicuramente la caccia agli indizi da parte dei fan di Bitter Sweet è ufficialmente aperta.