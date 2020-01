Lea Michele rispolvera Glee con Kevin McHale e Jenna Ushkowitz: quali segreti saranno rivelati?

Novità importanti in arrivo per i vecchi e i nuovi fan di Glee che potrebbero presto essere travolti dalle rivelazioni di Lea Michele sulla serie ma, soprattutto, sul dietro le quinte di quegli anni passati dentro e fuori dal set. A dare questa occasione all’attrice e ai fan della serie targata Ryan Murphy sono due suoi colleghi ovvero Kevin McHale e Jenna Ushkowitz che hanno annunciato questa novità importante in arrivo facendo saltare dalla sedia tutti coloro che si attendono una passeggiata tra i ricordi e rivelazioni importanti ancora poco note.

Secondo quanto rivela EW in esclusiva sembra che Kevin McHale e Jenna Ushkowitz ripercorreranno la prima stagione del teen drama musicale di Ryan Murphy per un podcast. A partire dal 16 gennaio, il duo che ha interpretato Artie e Tina nella serie di lunga data della Fox, darà vita ad un nuovo capitolo del loro podcast ovvero Showmance: The Glee Recap per PodcastOne. Questa sarà la seconda stagione per McHale e Ushkowitz che hanno iniziato a registrare la prima lo scorso marzo proprio per parlare della loro relazione dentro e fuori dallo schermo ritrovandosi sommersi di domande e curiosità su Glee e il rapporto tra i personaggi dietro le quinte.

Proprio per questo i due hanno capito che il tema di Glee è stato sollevato così tante volte che hanno deciso di mettere insieme questo nuovo capitolo ospitando la protagonista dello show, Lea Michele:

“Per tutta la stagione, sembrava proprio che fosse Glee love. I nostri fan della serie hanno seguito la nostra carriera dopo Glee e i nostri ascoltatori volevano solo saperne di più, quindi abbiamo deciso di dare loro quello che stavano chiedendo! Kevin e io vogliamo rivedere lo spettacolo comunque. Non sarà troppo strutturato. Dovrebbero esserci così tante cose nuove di cui parlare, momenti personali, riflessioni che forse non avremmo voluto condividere prima. Abbiamo ricordi così vividi di ciò che stavamo provando allora”.

Lea Michele (alias Rachel nella serie) sarà l’ospite protagonista dell’episodio della premiere, che, naturalmente, inizia con il pilota Glee e tutti sono già pronti a capire quali saranno le sue rivelazioni e se si parlerà ancora del suo grande amore, Cory Monteith.

Il podcast fa parte della rete LadyGang su PodcastOne. Può anche essere scaricato su Apple.