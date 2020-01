Il 2020 di Call of Duty Modern Warfare: le novità in uscita quest’anno

In un 2019 densissimo di uscite, Call of Duty Modern Warfare è stato uno dei titoli più caldi ed apprezzati, tanto dalla stampa quanto dal pubblico di appassionati. Uno sparatutto che non ha solo rappresentato una delle migliori produzioni del genere nel corso dell’anno, ma anche una vera e propria “rinascita” per la sotto-serie ideata da Infinity Ward per conto del colosso Activision. Con una campagna per singolo giocatore finalmente intensa e dal taglio cinematografico come in passato, lo shooter in prima persona made in USA torna alle origini guardando al futuro, mettendo in campo una guerra contemporanea da combattere anche in diverse modalità multiplayer. Il tutto condito da un realismo assai più marcato, nella gestione tanto dei soldati quanto delle armi.

Pare allora naturale che i giocatori ancora impegnati sui server del nuovo capitolo di CoD chiedano a gran voce alla porta del team di sviluppo contenuti aggiuntivi che possano arricchire l’esperienza di gioco. Non solo attraverso una già vociferata modalità Battle Royale – come ha già fatto il precedente Call of Duty Black Ops 4 -, ma anche grazie a nuove mappe e mode variabili per il multigiocatore tradizionale. Una richiesta che Activision ha accolto di buon grado, tanto da andare a delineare per sommi capi cosa possiamo aspettarci da Modern Warfare durante il corso del 2020, anno che segnerà pure il debutto delle console next-gen di Sony e Microsoft – PS5 e Xbox Series X.

Nuove modalità e eventi per Call of Duty Modern Warfare nel 2020

Il 2019 di Call of Duty Modern Warfare si è chiuso con il lancio della Prima Stagione, e Infinity Ward ha voluto salutare l’arrivo dell’anno nuovo pubblicando un messaggio indirizzato al suo vasto pubblico. Via Twitter, la software house ha quindi presentato alcune delle novità in arrivo nel 2020, dicendosi impegnata su più fronti.

Our first community update for 2020 is now live! Click the link to our blog to get details on what we're working on, known issues we're tracking, and more! #ModernWarfarehttps://t.co/DdkT71sn1T pic.twitter.com/fWWYKrJmZz — Infinity Ward (@InfinityWard) January 10, 2020

Prima di tutto, procedono i lavori su una variante della modalità Gunfight. Di recente è stata messa a disposizione dei giocatori l’opzione 1vs1, ma arriverà anche quella 3vs3. Nel corso delle prossime settimane saranno pure introdotti degli slot di equipaggiamento aggiuntivi, così da aumentare i cinque attualmente previsti. Gli sviluppatori vanno poi a confermare che Gunfight Tournament, dopo il successo della fase Beta, sarà riproposto una volta che saranno stati risolti alcuni bug e aggiunte ricompense. A chiudere, sappiamo che saranno organizzati altri eventi a durata limitata che permetteranno ai gamer di mettere le mani su alcuni bonus speciali non ancora rivelati.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è già disponibile per l’acquisto sia in versione fisica che digitale, le piattaforme di riferimento sono PlayStation 4, Xbox One e PC.