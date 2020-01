Arrow 7 e The Flash 5 su Italia1 tra visite dal futuro e mostri del passato: anticipazioni episodi 18 gennaio

Finalmente il doppio appuntamento che tutti sognavano è andato in scena: Arrow 7 e The Flash 5 da oggi saranno in onda nel sabato pomeriggio di Italia1 regalando al pubblico gli episodi inediti dello scorso anno. Queste saranno le uniche serie di eroi, almeno per il momento, ad andare in onda e non ci sono notizie sull’arrivo di Supergirl tanto meno della nuova Batwoman che dovrebbe debuttare tra marzo e aprile su Premium Action insieme ai suoi colleghi DC/The CW. Fino ad allora i fan dovranno accontentarsi di Arrow 7 e Tha Flash 5 in onda con un doppio episodio a settimana tra visite dal futuro e mostri del passato per i due protagonisti.

Da una parte ci sarà Stephen Amell pronto a tornare nei panni di Oliver Queen, alias Arrow, con i nuovi episodi della settima stagione che ripartiranno dalla prigione in cui lo abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione dopo il suo accordo con l’FBI. Purtroppo le cose non sono andate come previsto e non solo è stato costretto a dire addio alla sua famiglia ma lasciarla in balia del suo acerrimo nemico, Diaz. Proprio nei due episodi in onda oggi a partire dalle 14.15, con il titolo “Detenuto 4587” e “I Longbow Hunters” scopriremo che Oliver è in prigione e deve cercare di ottenere una riduzione della pena mentre Felicity e William hanno una nova identità fornitagli dall’Argus per proteggerli da Diaz, ancora latitante.

A complicare le cose ci pensa l’arrivo di un nuovo e misterioso arciere, di chi si tratta?

Alle 15.55, il testimone passa a The Flash 5 con i primi due episodi dal titolo “Nora” e “Block” in cui Barry e Iris fanno la conoscenza della loro figlia venuta dal futuro e apparentemente bloccata nella loro epoca. Presto scopriremo che Nora ha fatto questo salto nel passato perché curiosa di conoscere suo padre scomparso per sempre quando lei era ancora piccola. Nel frattempo il Team affronta un nuovo metaumano, Gridlock, capace di assorbire energia cinetica. Barry e i suoi, con l’aiuto di Nora, lo neutralizzeranno su un aereo in volo, ma nel trasferimento del criminale al carcere di Iron Heights, il cellulare viene assalito da un minaccioso metaumano, Cicada. Sarà lui il nemico di questa stagione.

Arrow 7 e The Flash 5 torneranno in onda sabato prossimo con altri quattro episodi dal titolo “Oltrepassare i limiti” e “Il secondo livello” in cui Samanta accetta di tendere una trappola a Diaz con Felicity, Rene, e Dinah, di nascosto dal suo capo. Brick non rispetta il patto con Oliver e tenta di farlo uccidere. Diggle, Lyla e Curtis vanno in missione a Zurigo.

Ecco il promo del terzo episodio di Arrow 7:

A seguire chiuderà The Flash 5 con “La morte di Vibe” e “Notizie flash” in cui il Team, alle prese con Cicada, fa venire da altre Terre prima Herr Wells, che si rivela inutile, poi Sherloque Wells, un investigatore. Quest’ultimo, avendo sconfitto Cicada altre volte su altre Terre, favorisce l’arresto di un uomo che si rivela però estraneo ai fatti, avendo l’arrivo di Nora sulla Terra modificato la linea temporale. Cos’altro verrà a galla?