Westworld 3 prende vita al CES con un esclusivo e inquietante evento interattivo

Westworld 3 ha già dato un assaggio della sua svolta distopica in alcuni teaser recenti, ma è dal CES di Las Vegas che sono arrivate le più stuzzicanti – e sconvolgenti – novità sui toni, i temi e le ispirazioni dei nuovi episodi.

Nei giorni scorsi un piccolo numero di giornalisti americani ha ricevuto l’invito a un misterioso evento a tema Westworld ospitato al CES. Considerata l’attitudine della serie a stupire i suoi spettatori era semplice immaginare che non si trattasse di una cena qualunque, ma non altrettanto facile intuire che sarebbero state due ore a dir poco inquietanti.

I resoconti dei presenti, e in particolare della reporter di Mashable, hanno descritto l’evento come qualcosa in più di un’introduzione all’universo di Westworld 3: un’elaborata riflessione, piuttosto, sul possibile futuro dell’umanità nel contesto di una delle più importanti manifestazioni del settore delle alte tecnologie.

The only decision you have to make is Incite.



Thank you for joining us. #VegasWorld pic.twitter.com/8sW7U3MtCu — Westworld (@WestworldHBO) January 9, 2020

Westworld e HBO non sono nuove a eventi del genere, ma mai come questa volta la pseudorealtà dell’esperimento ha inquietato i presenti. Come già nel penultimo teaser della terza stagione, anche in questa occasione la misteriosa Incite, Inc. è stata al centro di tutto.

Si è presentata come la compagnia hi-tech che promette di risolvere i problemi irrisolvibili di un mondo complicato e caotico sfruttando i dati in modo nuovo. E in effetti sono i dati, per la compagnia e nell’ambito dell’evento, a tracciare i percorsi migliori per le persone. Al punto che, prima di accedervi, gli invitati hanno dovuto compilare un documento con informazioni sulle proprie esigenze alimentari, gli account sui social media, gli stati psicologici vissuti in determinate circostanze.

L’evento a tema Westworld – è stata la percezione di svariati presenti – è stato insomma un modo insolito, creativo e inquietante di affrontare le implicazioni distopiche delle innovazioni che lo stesso CES presenta come rivoluzionarie.

L’intera serata ha conosciuto momenti in cui gli invitati sono stati avvicinati da individui mai visti prima – gli equivalenti degli host della serie? –, curiosi e interessati alle novità della loro vita. Un po’ come vecchi amici che, ritrovandosi dopo tanto tempo, spendano qualche minuto ad aggiornarsi sui rispettivi acciacchi, le carriere, le famiglie… Con la differenza che, in questo caso, le informazioni sono state elaborate a partire dal materiale condiviso da ciascuno sui social media, in barba dunque a qualsiasi parvenza di privacy.

What happens in Vegas stays on our servers.

Incite has arrived at #CES2020. #VegasWorld pic.twitter.com/luOIVqo7QY — Westworld (@WestworldHBO) January 7, 2020

Ma non è finita qui. Perché la Incite si è mostrata in carne e ossa nella figura di Barbara Quinlan, co-presidente allo sviluppo, che in pieno stile TEDTalk ha raccontato l’azienda e la sua mission ai presenti, echeggiando parole e toni di decine di realtà giovani, dinamiche e innovative…

Noi di Incite crediamo nelle scelte, le scelte che le persone compiono e che definiscono le loro vite. La nostra missione è usare una tecnologia nuova e potente per dare a ognuno maggiori possibilità di fare le scelte migliori. Crediamo che svelando i percorsi e riducendo il caos, Incite possa condurre ciascuno di noi a una vita migliore, a un sé migliore. Perché la vita non dev’essere complicata e caotica come spesso sembra. Si può raggiungere la chiarezza, le possibilità sono infinite.

Il discorso è proseguito fra riflessioni sull’ansia generalizzata per il futuro, la difficoltà di decidere in condizioni di stress e depressione, e persino con slide e case study sulle situazioni personali di alcuni dei presenti, sconvolti all’idea che una quantità così enorme delle proprie informazioni personali fosse in possesso della donna.

Lo shock, però, non ha avuto soltanto lo scopo di intrattenere i partecipanti. È in un altro spunto di Quinlan che si coglie la riflessione che, probabilmente, l’intera terza stagione di Westworld vuole stimolare:

I colossi dell’alta tecnologia traggono profitti dai vostri dati. Ma voi cosa ricevete in cambio? Abbiamo più dati che mai, i nostri computer sono più potenti che mai, eppure è aumentata anche l’incertezza. La nostra rivoluzione dell’informazione dovrebbe farci sentire più sicuri del futuro, non meno.

Westworld's activation at CES showed our journalist that big tech in 2020 reaches uncomfortably beyond the bounds of sci-fi into the details of our lives. (via @mashable) https://t.co/LOV9VOXiVy pic.twitter.com/tw8bGS3lxQ — IGN (@IGN) January 9, 2020

E infine:

Noi di Incite crediamo di poter fare esattamente questo. Crediamo che facendo funzionare meglio le informazioni per il vostro bene sia possibile alleviare il peso di questa incertezza. Grazie alla nostra nuova tecnologia possiamo prendere le decisioni che non sapevate di voler prendere.

Westworld 3, insomma, conferma di voler abbracciare la distopia come mai prima. I nuovi episodi della serie arriveranno nei prossimi mesi.