Smartwatch con batteria di 1 mese: ScanWatch, contro l’apnea notturna e con ECG

Attenti a non sottovalutare il nuovo smartwatch ScanWatch, che ha la particolarità di montare una batteria dalla durata di un mese, oltre a tante altre funzionalità. L’azienda che lo produce è francese e prende il nome di Withings, che si preoccupa di proporre dispositivi per lo più pensati per la salute ed il monitoraggio dei parametri fisici. ScanWatch ha una cassa da 42 o 38 mm, con dentro uno schermo PMOLED. Tra le caratteristiche che può vantare non manca il monitoraggio del VO2 Max e dell’aritmia cardiaca, quello del sonno e dell’apnea notturna (a cui si può risalire per l’innesto a bordo di un sensore SpO2 per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue).

Qualora dovessero essere rilevate delle aritmie cardiache, ScanWatch chiederà all’utente di effettuare un ECG poggiando due dita lungo le cornici laterali dello smartwatch per circa 30 secondi. Il tracciato elettrocardiografico verrà registrato. Tramite l’app ‘HealthMate‘ sarà possibile sincronizzare e procedere all’analisi di tutti i parametri: laddove necessario, potrete anche mettervi in contatto con un medico. Il nuovo smartwatch ScanWatch dovrebbe essere in programma per il Q2 2020 (giusto il tempo necessario affinché l’azienda termini di registrare le dovute certificazioni presso la FDA americana ed il corrispettivo europeo). Il prezzo dovrebbe essere di 249 e 299 euro, rispettivamente per i modelli da 38 e 42 mm.

Un vero alleato della propria salute il nuovo smartwatch ScanWatch, che potrebbe tornare utile a tutti quegli utenti che sospettano, o comunque si preoccupano, di soffrire (magari senza saperlo) di un’aritmia cardiaca, per restare in costante monitoraggio non potendo, ovviamente, recarsi ogni giorno dal proprio medico (fermo restando che l’apparecchio non può sostituirsi ad una visita cardiologica, che resta l’unica soluzione consigliata in questi casi). Uno smartwatch del genere potrebbe fare comodo a voi ed ai vostri cari?