Sex Education 2 farà brillare i personaggi femminili più che nella prima stagione

Sex Education 2 è uno dei titoli sui cui Netflix punta di più per lanciare il suo ricco programma di nuove uscite in questo inizio 2020.

Serie rivelazione del 2019, apprezzata unanimemente per la scrittura originale e brillante, il linguaggio pienamente contemporaneo e un cast perfettamente amalgamato, la teen dramedy inglese sull’educazione sessuale scritta e creata da Laurie Nunn sta per tornare sulla piattaforma streaming con 8 nuovi episodi.

Nella seconda stagione il protagonista Otis Milburn (Asa Butterfield) è ormai in pieno sviluppo ormonale, deve padroneggiare gli impulsi sessuali che si manifestano naturalmente alla sua età e contemporaneamente gestire la sua prima relazione, quella con la coetanea Ola (Patricia Allison), che è anche la figlia dell’uomo con cui sua madre ha una relazione. Il rapporto con Maeve (Emma Mackey) continua a progredire tra conflittualità e amicizia, mentre nuovi arrivi in città sconvolgeranno gli equilibri relazionali tra ragazzi e ragazze. Il tutto mentre al liceo Moordale sembra essere scoppiata un’epidemia di clamidia: a questo punto la necessità di una buona educazione sessuale a scuola diventa prioritaria e non può certo essere relegata alla “clinica sessuale” clandestina allestita da Otis e Maeve nella prima stagione per dispensare consigli dietro pagamento.

Il trailer di Sex Education 2 mostra i protagonisti vivere le loro emozioni perlopiù tra i corridoi del liceo Moordale, ma le loro vicende umane vanno ben oltre la dimensione della scuola.

La showrunner Laurie Nunn ha dichiarato a Digital Spy che il focus della serie sarà ancora il rapporto tra l’adolescente Otis Milburn (Asa Butterfield) e sua madre, la sessuologa Jean (Gillian Anderson), oltre che con i suoi coetanei, a partire dal finale della prima stagione che ha visto finalmente il ragazzo superare la sua incapacità di provare piacere da un punto di vista sessuale.

La seconda stagione è sicuramente una continuazione del viaggio di Otis. Racconterà ancora la sua relazione con sua madre e il suo migliore amico Eric. Alla fine della prima stagione è riuscito a superare quel blocco sessuale che lo perseguitava, quindi nella seconda stagione c’è una versione nuova e riformulata di Otis, che sarà divertente da guardare.

Ma il focus sarà anche ampliato per mettere in luce i personaggi femminili, indagare la loro psicologia e il loro approccio nelle relazioni: la femminista Maeve, la spigliata Ola, la modaiola Aimee (Aimee Lou Woods) saranno più centrali nella trama della seconda stagione. D’altronde la prima e la seconda si contenderanno le attenzioni di Otis, mentre la terza si rivelerà protagonista di un episodio estremamente significativo, che amplierà non poco le tematiche affrontate dalla serie.

Molti dei nostri personaggi femminili saranno posti in primo piano un po’ di più nella seconda stagione. In modo sottile, spostiamo leggermente la concentrazione e passiamo un po’ più di tempo con le nostre ragazze e donne, che sarà anche molto, molto divertente da guardare.

Sex Education 2 arriva su Netflix il 17 gennaio, ad un anno dalla prima stagione che ha rappresentato una ventata di freschezza nell’universo un po’ tutto uguale dei teen drama con la sua ironia sferzante nel trattare un tema delicato come quello della scoperta della sessualità negli adolescenti.