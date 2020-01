Nel 2021 le Fire TV Edition anche in Italia, le ultime

Sarebbe intenzione di Amazon quella di far pervenire in Italia i Fire TV Edition il prossimo anno, come emerso all’interno di un comunicato arrivato in contemporanea al CES 2020 di Las Vegas. Nel corso di quest’anno l’ecosistema, data la bontà delle vendite fatte registrare nel 2019, si espanderà ad altri mercati, tra cui UK, Austria, Germania, India ed Irlanda, per poi sbarcare a livello globale nel 2021 per l’introduzione di nuovi brand. Farà parte dell’ecosistema Fire TV Edition, naturalmente votato innanzitutto alle smart TV, anche la soundbar a 2.1 canali TCL TS8011, prevista pure per il mercato italiano (sebbene non se ne conosca ancora la data di lancio).

L’apparecchio include un woofer per i bassi ed è in grado di supportare i brani in formato Dolby Digital Plus. Non è ancora possibile risalire alle specifiche tecniche, ma comunque non dovrebbero mancare un ingresso digitale ottico ed una porta HDMI. La soundbar si rifarà alle funzioni di una Fire TV 4K, e prevede l’utilizzo di un telecomando con microfono per interfacciarsi con Alexa (tra le skill presenti quelle di Netflix, RaiPlay, DAZN, Spotify, Amazon Music, YouTube e Prime Video, oltre a tante altre che non stiamo qui a citarvi per non darvi noia). Il prezzo dell’apparecchio è di 209,99 euro. Sono incluse tre modalità audio, una per l’ascolto di film, una per le notizie ed un’altra per la musica (tutte preimpostate a seconda dei contenuti da riprodurre).

Una bella novità senza ombra di dubbio, che potrebbe far piacere soprattutto a tutti quegli utenti che apprezzano i prodotti griffati Amazon. Ricordate che gli articoli Fire TV Edition non arriveranno in Italia prima del 2021, e quindi ci sarà da aspettare almeno un altro anno prima di poterli acquistare. Gli darete fiducia? Fatecelo sapere lasciando un commento.