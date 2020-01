Nel 2020 il nuovo album di Ozzy Osbourne anticipato da Ordinary Man, il singolo con Elton John

Ozzy Osbourne annuncia il nuovo album di inediti. Per l’artista si tratta di un attesissimo progetto che arriva 10 anni dopo il precedente. Nell’ultimo decennio, infatti, è il primo ed unico lavoro che Ozzy Osbourne rilascia, anticipato dal singolo Ordinary Man, in featuring con Elton John.

Frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne è uno dei pilastri del rock internazionale. Conosciuto in tutto il mondo, a 10 anni dall’album Scream, datato 2010, viene oggi annunciato il rilascio del nuovo disco di inediti.

L’album verrà pubblicato il prossimo 21 febbraio ed è anticipato da una collaborazione d’eccezione che unisce Ozzy Osbourne a Elton John per un brano che si appresta a scalare le classifiche di vendita mondiali. Ordinary Man è disponibile da qualche ora e ha portato con sé i primi dettagli sulla nuova fatica discografica di Osbourne, che ha finalmente una data di uscita e un titolo. Il singolo infatti prende il nome proprio dal disco, anche questo intitolato Ordinary Man.

Il nuovo progetto discografico di inediti verrà presentato dal vivo da Ozzy Osbourne già nel corso del 2020. Il tour europeo già annunciato, infatti, lo porterà a calcare i principali palchi del continente e a passare anche per l’Italia.

Una è la data in programma nel nostro Paese, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il concerto si terrà il prossimo 19 novembre, recupero della data inizialmente prevista per il 10 marzo.

I biglietti sono disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne sei seguenti prezzi:

Settore Gradinata Numerata

€ 69,00



Parterre in Piedi

€ 59,80



Tribuna Sud Numerata

€ 57,50



Primo Settore Grad. Num VISIONE LAT. LIMITATA

€ 69,00



Secondo Settore Grad. Num VISIONE LAT. LIMITATA

€ 57,50

Sono esauriti i settori del parterre non numerato (posto in piedi) e della seconda gradinata numerata.

Per quanto riguarda i pacchetti Vip, sono invece disponibili per l’acquisto package speciali a partire da 194,03 euro fino alla cifra di 1.380,50 euro in base ai privilegi inclusi.

Early Entry Pack Parterre in Piedi PIT GOLD

€ 205,50



Soundcheck Pack Parterre in Piedi PIT GOLD

€ 310,50



Meet and Greet Parterre in Piedi PIT GOLD

€ 695,50



Ultimate Pack Parterre in Piedi PIT GOLD

€ 1.380,50



Hot Ticket Pack 1 Settore Numerato

€ 194,03

Il pacchetto Early Entry include:

• Biglietto Parterre in piedi Pit Gold Area per assistere al concerto di Ozzy Osbourne

• Ingresso anticipato prima dei possessori dei biglietti ordinari

• Gift da collezione

• Pass Early Entry da collezione non valido per l’ingresso

• Staff dedicato

Il pacchetto Soundcheck include:

• Biglietto Parterre in piedi Pit Gold Area per assistere al concerto di Ozzy Osbourne

• Accesso esclusivo al soundcheck di Ozzy Osbourne

• Ingresso anticipato prima dei possessori dei biglietti ordinari

• Gift da collezione

• Pass Soundcheck da collezione non valido per l’ingresso

• Staff dedicato

Il pacchetto Meet & Greet include:

• Biglietto Parterre in piedi Pit Gold Area per assistere al concerto di Ozzy Osbourne

• Photo con Ozzy Osbourne

• Accesso esclusivo al soundcheck di Ozzy Osbourne

• Ingresso anticipato prima dei possessori dei biglietti ordinari

• Gift da collezione

• Pass M&G da collezione non valido per l’ingresso

• Staff dedicato

Il pacchetto Ultimate include:

• Biglietto Parterre in piedi Pit Gold Area per assistere al concerto di Ozzy Osbourne

• Sessione di “Domande/Risposte”con Ozzy Osbourne nel suo dressing room

• Photo con Ozzy Osbourne!

• Accesso esclusivo al soundcheck di Ozzy Osbourne

• Ingresso anticipato prima dei possessori dei biglietti ordinari

• Gift da collezione

• Pass Ultimate da collezione non valido per l’ingresso

• Staff dedicato

Il pacchetto Hot Ticket include:

• Biglietto 1 settore numerato per assistere al concerto di Ozzy Osbourne

• Gift da collezione

• Pass da collezione non valido per l’ingresso

• Staff dedicato



I was unprepared for fame

Then everybody knew my name

No more lonely nights it’s all for you

I have traveled many miles

I’ve seen tears and I’ve seen smiles

Just remember that it’s all for you

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down it’s just an empty stage

Ok

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Many times I lost control

They tried to kill my rock n roll

Just remember I’m still here for you

I don’t wanna say goodbye

When I do you’ll be alright

After all I did it all for you

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down it’s just an empty stage

Ok

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man