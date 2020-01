Life Is Good di Drake e Future è uno sfogo rap sul passato (video, testo e traduzione)

Con Life Is Good di Drake e Future ritorna la collaborazione tra i due artisti, che non si incontravano in studio dai tempi di Blue Tint. Dalla mezzanotte, infatti, Drake ha lanciato sui social la novità che tutti attendevano, e lo ha fatto con il video ufficiale di un brano in cui i due rapper si mettono a nudo snocciolando tutto il loro percorso e le fatiche incontrate prima del successo.

Ricetta oltremodo tipica, nel rap che oggi sente sul collo l’alito pesante della trap, come se in qualche modo chi vive nel flow voglia sottolineare che prima dello studio di registrazione e del grande pubblico ci fossero la strada e la gavetta.

Drake del resto fa musica da più di 10 anni e ha conosciuto l’ultima ondata di rap mainstream genuino prima che arrivasse l’infezione del mainstream fatto di views e quote di streaming. Proprio per questo, forse, ci offre un brano in cui recita: “Str**za, questa è fama, non influenza” dopo aver ricordato il lavoro extra del weekend per distaccarsi dalla moda degli influencer che affidano il proprio successo all’immagine e non alla fatica.

Life Is Good di Drake e Future è un brano diviso in due parti: nella prima Drake rappa su una base movimentata, mentre Future interviene nella seconda su un beat più leggero e sinuoso, lento e che lascia più spazio alle dinamiche delle consonanti snocciolate nel flow.

Con grande sorpresa dei fan, nel video ufficiale del brano girato da Director X vediamo comparire 21 Savage, Lil Yachty, Mike Will Made-it e Big Bang Black. I protagonisti vengono ripresi mentre si adoperano in lavori manuali, dal meccanico allo spazzino, dall’operaio allo smanettone del computer.

Ciò che vogliono ricordare i due artisti nel video, in sostanza, è che per affrontare le spese di uno studio di registrazione e dunque del lancio di un disco è necessario lavorare in quanto niente deve essere scontato, specialmente quando si parla del mondo della musica.

Non è ancora dato sapere se Life Is Good di Drake e Future sia l’anticipazione di nuovi dischi e per il primo – fermo discograficamente a Scorpion (2018) – e per il secondo, che nel gennaio 2019 ha pubblicato The Wizrd.

A poche ore dal lancio, in ogni caso, il video su YouTube ha superato il milione di visualizzazioni e ciò fa capire che il pubblico aspettava con ansia il nuovo materiale dei due rapper.

Life Is Good di Drake e Future è stato prodotto da Ambezza, OZ e D. Hill e Future aveva lanciato una piccola anteprima sul suo canale Instagram già nel dicembre 2019 fino all’annuncio ufficiale del lancio durante una diretta su New Real 106.1.

Si vocifera, inoltre, che il brano sia il seguito ideale di What A Time To Be Alive, un mixtape pubblicato dal duo il 20 settembre 2015 e composto da 11 tracce.

Con questo singolo scopriamo quali sono i valori ai quali i due rapper si sentono maggiormente legati, dalla passione per il loro lavoro ai beni materiali ottenuti grazie ad esso.

Di seguito il testo, la traduzione e il video di Life Is Good di Drake e Future.

Part I

[Chorus: Drake]

Workin’ on the weekend like usual

Way off in the deep end like usual

Niggas swear they passed us, they doin’ too much

Haven’t done my taxes, I’m too turnt up

Virgil got that Patek on my wrist goin’ nuts

Niggas caught me slippin’ once, okay, so what?

Someone hit your block up, I’d tell you if it was us

Manor house in Rosewood, this s**t too plush

[Verse: Drake]

Say my days are numbered, but I keep wakin’ up

Know you see my texts, baby, please say some

Wine by the glass, your man a cheapskate, huh

Niggas gotta move off my release day, huh

Bitch, this is fame, not clout

I don’t even know what that’s about, watch your mouth

Baby got a ego twice the size of the crib

I can never tell her s**t, it is what it is

Said what I had to and did what I did (Ayy)

Never turn my back on FBG, God forbid

Virgil got the Patek on my wrist doin’ front flips

Givin’ you my number, but don’t hit me on no dumb s**t

[Chorus: Drake]

Workin’ on the weekend like usual

Way off in the deep end like usual

Niggas swear they passed us, they doin’ too much

Haven’t done my taxes, I’m too turnt up

Virgil got that Patek on my wrist goin’ nuts

Niggas caught me slippin’ once, okay, so what?

Someone hit your block up, I’d tell you if it was us

Manor house in Rosewood, this shit too plush

[Interlude: Future]

It’s cool, man, got red bottoms on

Life is good, you know what I mean?

Like

Part II

[Chorus: Future]

Yeah, hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ b***h, woo

I done flew one out to Spain to be in my domain

And Audemar’d the b***h, woo

Dropped three dollars on a ring

Call it Bentley truck, lil’ b***h, woo

I was in the trap servin’ cocaine

I ain’t been the same since, woo

[Verse 1: Future]

Granny, she was standin’ right there

While I catch a play on a brick, woo

I make them lil’ niggas go haywire

Taliban in this b***h, woo

I done been down bad in them trenches

Had to ride with that stick, woo

Who gave you pills? Who gave you that desert?

Pluto sent you on licks, woo

Too many convicts

They enrolles me to play in this s**t, woo

F&N for nonsense

Get Osama sprayed in this b***h, woo

They had the candlelight lightin’ it up

Nigga, anybody could get it, woo

I’m on a PJ lightin’ it up

Backwood full of sticky, woo

I’m tryna tote that Draco in London and it’s an extended, woo

They gotta stretch a nigga out, we gon’ die for this s**t, woo

Yeah, I ride for my niggas, I lie to my b***h, woo

We some poor, high-class niggas, made it, we rich, yeah

I was at the bando, got a penthouse for a closet, woo

It’s like a chandelier on my neck, my wrist, woo

I got pink toes, they talk different languages, woo

Got promethazine in my blood and percocet

[Chorus: Future]

Yeah, hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bitch, woo

I done flew one out to Spain to be in my domain

And Audemar’d the bitch, woo

Dropped three dollars on a ring

Call it Bentley truck, lil’ bitch, woo

I was in the trap servin’ cocaine

I ain’t been the same since, woo

[Verse 2: Future]

Racks by the ton, I call up Serene

I go tremendo for new fettuccini

All fact though, clarity pinky

All fact though, we ordered the Fiji

I’m in the Loub’ with the Vui’

I’m in the Loub’ with the Vui’

Which one of you workin’?

I put your face on the news

I put the pussy on the shirt

After I murk, them man go shoot up the hearse

Cost me a quarter bird

Niggas gets birthed, then you a maniac

A fu**in’ alien

How you spurt, ain’t got that kitty cat

I’m havin’ fun with that

Goin’ Birkin

[Chorus: Future]

Yeah, hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bi**h, woo

I done flew one out to Spain to be in my domain

And Audemar’d the bitch, woo

Dropped three dollars on a ring

Call it Bentley truck, lil’ bi**h, woo

I was in the trap servin’ cocaine

I ain’t been the same since, woo

[Outro: Future]

Hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bi**h

Hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bi**h, yeah

Hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bi**h, uh

Hunnid thousand for the cheapest ring

On a nigga finger, lil’ bi**h