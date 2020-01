Il tour con l’ologramma di Whitney Houston in Italia nel 2020

Il tour con l’ologramma di Whitney Houston approda in Italia, con una sola data che si terrà al Teatro degli Arcimboldi di Milano nella tappa del 23 marzo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne a cominciare dalle 16 del 10 gennaio.

I dettagli del tour di Whitney Houston

Il live, oltre che dall’ologramma, sarà composto anche da una band e da alcune ballerine. La tappa italiana non era certa, mentre era stato annunciato che il tour sarebbe partito da Liverpool. Le coreografie sono di Fatima Robinson mentre i costumi sono di Timothy Snell.

La scelta di riportare in scena Whitney Houston, seppur sotto forma di ologramma, è stata parecchio discussa ma non rappresenta una novità per il mondo della musica. In passato, la stessa sorte era toccata a Ronnie James Dio ma anche a Frank Zappa.

Le critiche alla scelta dell’ologramma

C’è anche chi si è opposto strenuamente alla resa virtuale degli artisti scomparsi, primi fra tutti i Linkin Park. Il gruppo si era infatti rifiutato di riportare in scena Chester Bennington, morto suicida nel luglio del 2017, lasciando un vuoto che la band non riuscirà mai a colmare con un altro frontman.

Nonostante le perplessità iniziali, l’ologramma di Whitney Houston sta continuando a diffondersi in tutto il mondo. E sembra questa la strada per il futuro dei concerti, almeno quelli da portare in America, con gli ologrammi dei grandi artisti che non ci sono più e che potrebbero condurre concerti in eterno, seppur in veste virtuale.

Le parole di Peter Shapiro per i concerti con ologramma

Ne è convinto Peter Shapiro, promoter dei concerti, che ritiene che quello degli ologrammi rappresenti il futuro della dimensione live che riguarda la musica internazionale. In una sua recente intervista al New York Times, ha spiegato che gli ologrammi potrebbero interessare tutti gli artisti che stanno conducendo i loro ultimi tour proprio in questi anni.

“Guarda chi se ne è andato nell’ultimo paio d’anni: Bowie, Prince, Petty. Ora guarda chi va ancora in tour ma che non ci sarà più tra dieci anni probabilmente, o almeno non sarà in tour: gli Stones, gli Who, gli Eagles, gli Aerosmith, Billy Joel, Elton John, McCartney, Springsteen. Questa è la base non solo del classic rock ma del business della musica dal vivo. Sì, c’è Taylor Swift, c’è Ariana Grande. Ma la base sono questi ragazzi”

Si va quindi verso qualcosa di sempre più virtuale, con la presunzione di sapere che non ci saranno artisti all’altezza di coloro che non ci sono più e pertanto non in grado di tenere un concerto che sia degno di essere seguito. Il rispetto per coloro che non ci sono più dovrebbe essere primario, insieme alla consapevolezza di non poter vivere in eterno. Eterna è la musica di Whitney Houston e degli altri artisti che ci hanno lasciato. Musica che è in grado di generare emozioni a prescindere dalla presenza di ologrammi sul palco.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour arriva in Italia dopo dure critiche e in una sola data, quella che si terrà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti possono essere già acquistati su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Si potrà scegliere tra la consegna con corriere espresso o il ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.