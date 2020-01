Il Cantante Mascherato al via con Milly Carlucci. Chi si nasconde dietro la maschera? Indizi e prime indiscrezioni sugli artisti

Il Cantante Mascherato parte stasera su Rai 1. Una gara di canto misteriosa con 8 grandi protagonisti nascosti da maschere è il nuovo programma musicale di casa Rai. I cantanti mascherati sono personaggi famosi; la sfida è quella di non farsi riconoscere dal pubblico che da casa e in studio segue la diretta con Milly Carlucci.

Ma attenzione: non è detto che i cantanti misteriosi siano effettivamente cantanti professionisti nella loro vita reale.

Il format potrebbe infatti accogliere cantanti, musicisti, attori, attrici, o altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. L’unica clausola è che siano famosi.

Anche il pubblico in studio è mascherato: tutti coloro che hanno avuto accesso agli studi Rai Fabrizio Frizzi portano infatti sul viso una maschera.



Via Twitter la sfida è quella di indovinare chi si nasconde dietro alle maschere proposte da Milly Carlucci.

A decidere il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto insieme ad una giuria composta da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Il cast vanta in totale partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui 5 vittorie. 250 milioni di dischi venduti in totale sono quelli venduti dagli 8 protagonisti del nuovo format importato da Rai1 quest’anno. 70 i programmi condotti in totale dagli 8 mascherati con 25 film all’attimo e più di 100 concerti in tutto il mondo. I primi dettagli svelano inoltre che i concerti sono stati tenuti dagli artisti in questione in oltre 30 Paesi.

In totale, gli 8 artisti hanno rilasciato complessivamente 88 dischi.

Il Cantante Mascherato è scritto da Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis, Luca Alcini, Maddalena e Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel con la collaborazione di Paola Di Pietro.

Sono quattro in totale le puntate de Il Cantante Mascherato. Il personaggio che di volta in volta lascerà il programma, eliminato dal pubblico o dalla giuria, toglierà la maschera svelando la propria identità.

La scelta della maschera

“Ognuno ha fatto la propria scelta o perché se si riconosce nella maschera, o perché è l’opposto e vuole essere in quel modo almeno una volta per la vita“, ha raccontato Milly Carlucci a pochi giorni dall’avvio del programma.

Le maschere della prima edizione de Il Cantante Mascherato sono: il mostro, il leone, l’angelo, il pavone, l’unicorno, il mastino napoletano, il barboncino e il coniglio.

Le sette maschere sono d’importazione, mentre l’ottava è stata scelta esclusivamente per il format italiano: si tratta del mastino napoletano.

I primi indizi verso l’identità degli 8 cantanti mascherati:

46 partecipazioni al Festival di Sanremo

5 vittorie al Festival di Sanremo

250 milioni di dischi venduti

70 programmi condotti

25 film interpretati

più di 100 concerti in tutto il mondo

concerti in oltre 30 paesi

88 album pubblicati

milioni di ore televisive

Le prime indiscrezioni sulle identità dei cantanti mascherati

Le prime indiscrezioni in rete vociferano la presenza nel cast di Arisa e di Massimo Ranieri ma anche di alcuni componenti dei Pooh come Dodi Battaglia e Roby Facchinetti. Si parla inoltre di Bianca Guaccero, Alexia, Orietta Berti, Riccardo Fogli e qualche ex talent immancabile.

Al momento è ancora troppo presto per parlare di ipotesi concrete. Nel corso delle varie puntate ne sapremo di più.