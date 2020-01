I Nostri Anni di Tommaso Paradiso è una canzone manifesto come Sold Out (audio e testo)

I Nostri Anni di Tommaso Paradiso è il nuovo singolo prima dell’album da solista. Già definita come canzone manifesto, il brano è in radio dal 10 gennaio ed è il secondo da quando il cantautore romano ha deciso di lasciare il progetto con i Thegiornalisti dopo Non Avere Paura.

Tommaso Paradiso presenta I Nostri Anni

Queste le parole con le quali l’artista ha voluto presentare il nuovo singolo, che aveva annunciato in occasione degli auguri di buon anno sui suoi canali social:

” ‘I nostri anni’ nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po’ come lo sono state ‘Promiscuità’ o ‘Sold Out’. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta ‘I nostri anni’ per me. L’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone”.

I Nostri Anni è un inno alla bellezza

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso rappresenta quindi un inno alla bellezza, così come lo ha definito l’artista al momento del rilascio. La produzione è quella di Matteo Cantaluppi, ed è questa la descrizione del brano che si legge nella nota stampa che ha accompagnato il lancio del brano:

I Nostri Anni è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant. La descrizione dei nostri anni che porta a una domanda universale sulla felicità: Cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?

Il brano farà parte del primo album da solista di Tommaso Paradiso, che nel mese di settembre ha deciso di lasciare i Thegiornalisti per correre da solo. Il disco sarà anche portato in tour, secondo il calendario di date che segue, e con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Le date dei concerti di Tommaso Paradiso

21 ottobre Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre Napoli, PalaPartenope

30 ottobre Bari, PalaFlorio

3 novembre Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 novembre Catania, PalaCatania

11 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

14 novembre Jesolo (Ve), PalaInvent

25 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

28 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

4 dicembre Torino, Pala Alpitour

Nello show di Tommaso Paradiso non mancheranno i successi della sua carriera da solista ma anche i brani che ha rilasciato durante la lunga esperienza con i Thegiornalisti, fino all’ultimo singolo Maradona Y Pelè, che ha portato in rotazione radiofonica nel corso dell’estate.

La decisione di concludere con il progetto dei Thegiornalisti è arrivata a sorpresa dopo il grande evento che hanno tenuto al Circo Massimo di Roma, nel quale hanno cantato di fronte a 45mila persone. La rottura non è stata indolore, dal momento che gli altri membri del gruppo avrebbero preferito un trattamento diverso da parte del loro ex frontman.

In attesa del video, vi lasciamo con il testo e l’audio di I Nostri Anni di Tommaso Paradiso, in radio dal 10 gennaio dopo Non Avere Paura.

Testo I Nostri Anni di Tommaso Paradiso