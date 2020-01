I concerti di Anastasio nel 2020: biglietti in prevendita per il tour, da Roma a Firenze, Milano e Napoli

Sono stati annunciati i concerti di Anastasio in programma per il 2020. Dopo i due live in programma rispettivamente a Roma e a Milano a marzo, l’elenco delle date del tour si allunga oggi con nuovi spettacoli dal vivo che seguiranno la partecipazione del rapper al 70° Festival della Canzone Italiana.

Anastasio è stato scelto da Amadeus ed è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Lo vedremo dal 4 all’8 febbraio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 con la canzone Rosso Di Rabbia, nuovo singolo dopo Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro, uscito lo scorso novembre, un brano per il quale Anastasio si è ispirato al monologo del poeta romano Amerigo Giuliani. L’artwork di Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro era stato realizzato da Mecna, quello del nuovo brano non è ancora stato svelato.

Rosso Di Rabbia anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti di Anastasio. Il titolo è Atto Zero ed è in programma per venerdì 7 febbraio 2020, in pieno Festival.

Per Anastasio non si tratta della prima apparizione al Festival di Sanremo. Lo scorso anno aveva partecipato in qualità di ospite, con un toccante monologo sullo scontro generazionale padre/figlio, interpretato con Claudio Bisio. A sorpresa aveva inoltre presentato il brano Correre.

Ora torna a calcare quel palco, questa volta in gara tra i Campioni. Il suo esordio si deve a X Factor: Anastasio, cantautore e rapper italiano, è il vincitore dell’edizione numero 12 del talent show di Sky Uno.

Per il 2020, Anastasio aveva già annunciato un concerto in programma per il 13 marzo allo Spazio Rossellini di Roma e un secondo appuntamento atteso per il 31 marzo al Fabrique di Milano. Con la conferma della partecipazione al Festival, nuovi appuntamenti si aggiungono agli impegni live di Anastasio.

Il tour proseguirà infatti fino al 16 aprile con concerti in programma a Firenze e Bologna ma anche a Trento e Padova. L’ultima data del tour è al momento in programma al Duel di Napoli il prossimo 16 aprile, seguito del concerto del 4 aprile al Mamamia di Senigallia (Ancona).

Tra le nuove tappe annunciate dal rapper anche un concerto a Padova ed uno al Teatro della Concordia di Venaria Reale nell’ambito della tournée che toccherà anche le città di Perugia, di Roncade e di Nonantola.

La tappa di Roma, inoltre, raddoppia. Al concerto del 13 marzo – che ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita – si aggiunge quello del 13 marzo nella stessa location, lo Spazio Rossellini.

Le date del tour di Anastasio

12/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Nuova Data)

13/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Sold Out)

16/03/2020– FIRENZE – TUSCANY HALL

17/03/2020 – BOLOGNA – ESTRAGON

21/03/2020 – NONANTOLA (MO) – VOX

22/03/2020 – RONCADE (TV) NEW AGE

27/03/2020 – PADOVA – HALL

28/03/2020 – TRENTO – SANBAPOLIS

30/03/2020 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

31/03/2020 – MILANO – FABRIQUE (già annunciata)

03/04/2020 – PERUGIA – AFTERLIFE

04/04/2020 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA

16/04/2020 – NAPOLI – DUEL

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita da oggi, venerdì 10 gennaio, a partire dalle ore 16:00.

Nel corso dei live, Anastasio presenterà gli inediti contenuti nel disco Atto Zero, la cui pubblicazione è in programma per il7 febbraio. Il suo debutto al Festival di Sanremo sarà invece nella prima o nella seconda serata del Festival in base alle scalette ancora da stilare.