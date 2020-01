Cristiano Ronaldo ufficiale in FIFA TOTY: la squadra dell’anno di FUT è completa

FIFA TOTY è forse uno dei topic più caldi degli ultimi giorni tra social e forum che raccolgono i pareri della community di appassionati alla serie calcistica di EA Sports e Electronic Arts. Questo perché il team di sviluppo ha da pochissimo svelato i nomi degli atleti che compongono la squadra dell’anno della giocatissima modalità FUT. Una selezione, quella del Team of the Year, che aveva fatto poi discutere per l’assenza di Cristiano Ronaldo nella rosa dei campionissimi.

Una lacuna che gli sviluppatori di FIFA 20 vanno finalmente a colmare oggi, 10 gennaio 2020, come comunicato nel tweet che trovate poco più in basso. Questo significa che CRT7 è entrato di diritto tra le stelle annuali di FIFA Ultimate Team, come dodicesimo e ultimo calciatore.

The squad is complete ✅



You voted Cristiano Ronaldo as the 12th #TOTY player.



Ultimate XI and 12th player available in packs until January 14. #FUT20 pic.twitter.com/Bbci3oQWLP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 10, 2020

Il fuoriclasse portoghese, per ritagliarsi un posto in FIFA TOTY, ha battuto la concorrenza di Leandowski, Ziyech, Sterling e Hazard. Arriva di conseguenza la carta speciale con punteggio overall pari a 99. Ronaldo è di fatto allo stesso livello di Virgin Van Dijk – primo difensore nell’intera storia di FIFA a ricevere una carta dal valore così elevato – e Lionel Messi. Ora nei pacchetti, ci fa sapere EA, è possibile trovare la rosa al gran completo, ma solo per un periodo di tempo limitato. La scadenza è fissata per il 14 gennaio!

A seguire, vi riportiamo l’intero FIFA TOTY votato dai fan di FIFA 20:

Portiere: Alisson (97) – Liverpool; Difensori: Virgil van Dijk (99) – Liverpool, Trent Alexander-Arnold (95) – Liverpool, Andrew Robertson (94) – Liverpool, Matthijs de Ligt (96) – Piemonte Calcio; Centrocampisti: Kevin De Bruyne (98) – Manchester City, N’Golo Kanté (97) – Chelsea, Frenkie de Jong (94) – FC Barcelona; Attaccanti: Lionel Messi (99) – FC Barcelona, Kylian Mbappé (98) – Paris Saint-Germain, Sadio Mané (97) – Liverpool; Dodicesimo uomo: Cristiano Ronaldo (99) – Piemonte Calcio.

Vi ricordiamo che FIFA 20 è disponibile dallo scorso settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch – in versione “ridotta”. Sul mercato, se amate il calcio virtuale, trovate anche eFootball PES 2020, ultima declinazione del brand firmato dalla giapponese Konami.