C’è speranza per EMUI 10 su Huawei P30, P30 Pro e Lite? L’ultima tabella di marcia

Sono tanti i proprietari di Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite TIM in attesa dell’aggiornamento EMUI 10 sui loro dispositivi brandizzati. Nonostante l’aggiornamento sia giunto da tempo su gran parte dei modelli non brandizzati dello stesso produttore, per quelli serigrafati dal vettore tutto tace.

Il ritardo inizia ad essere importante e se dapprima quantificato in settimane, ora addirittura lo è pure in mesi visto che le prime notifiche di update (almeno per i P30 premium) sono giunti a novembre scorso. Sulla questione update sono presenti sul forum ufficiale di TIM un gran numero di lamentele e rimostranze all’indirizzo del vettore– Quest’ultimo è colpevole, secondo molti, di tardare sempre troppo nell’adeguamento firmware, non solo per Huawei ma anche per altri brand, in particolar modo per i Samsung Galaxy.

Pur non avendo ancora chiarito quando l’aggiornamento EMUI 10 giungerà sui Huawei P30 TIM, pure nelle varianti P30 Pro e P30 Lite, l’operatore ha appena pubblicato una tabella di marcia che include il nome dei prossimi device che otterranno adeguamenti software in questa prima parte di gennaio. Come visibile nella specifica tabella, il tris di device della linea di punta 2019 non è menzionato e a dire il vero nell’elenco non compare alcun telefono pronto a ricevere proprio l’EMUI 10. Gli unici dispositivi Huawei menzionati, tra gli altri di diversi brand, sono il Mate 10 Lite e l’Y6 2019 ma i loro update saranno solo delle nuove patch di sicurezza, rispettivamente del mese di novembre e ottobre 2019. La versione del sistema operativo di riferimento è invece sempre Android 9.1 e naturalmente EMUI 9.1.

Vista la non presenza di tutti i Huawei P30 TIM nell’ultima nota ufficiale dell’operatore sugli aggiornamenti in arrivo, c’è davvero da sperare ben poco su un repentino rilascio dell’EMUI 10 a bordo di questi telefoni. Probabilmente ci sarà da aspettare, armandosi di tanta pazienza, purtroppo come capitato in passato anche per altri update.