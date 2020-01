Avanti tutta per EMUI 10 su Honor 10 ma battuta d’arresto per Honor 20

Ci sono buone e cattive notizie sul fronte EMUI 10 per smartphone Honor. Qualche modello pure un po’ più datato sta finalmente per ricevere la versione stabile della nuova interfaccia software mentre sono i dispositivi più recenti a subire una brusca interruzione della distribuzione dell’importante update. Cerchiamo di specificare dunque la situazione attuale, variante per variante.

Honor 10, Honor View 10 e Honor 20i sono davvero prossimi a ricevere proprio l’EMUI 10 (accompagnata naturalmente pure da Android 10) nell’immediato perché davvero nel giro di pochissimi giorni. Honor India, attraverso una serie di note ufficiali, ha parlato di distribuzione del pacchetto importante per Honor 20i, ad esempio, già a partire dalla seconda settimana di questo mese di gennaio. In pratica il rilascio potrebbe avvenire da un momento all’altro. Le prospettive sono più che rosee anche per gli Honor 10 e Honor 10 View. Sempre per gentile concessione di un feedback da parte della divisione asiatica del brand scopriamo che il prossimo aggiornamento raggiungerà i telefoni entro la fine di questo primo mese del 2020.

Se le cose vanno più che bene per gli smartphone Honor sopra menzionati non si può dire certo lo stesso di Honor 20, 20 Pro e Honor View 20. Per quest’ultimo tris di device la distribuzione EMUI 10 (insieme a quella dell’esperienza software Magic UI 3.0) è stata temporaneamente sospesa. Sempre la divisione Honor India fa sapere che il roll-out dei preziosi rilasci non continuerà in questo mese ma sarà interrotto, pur non specificandone il motivo. Magari qualche bug di troppo ha scatenato la gravosa decisione e ora è necessario del tempo per mettere a punto dei nuovi firmware più performanti e senza alcuna anomalia. Quando riprenderà poi lo stesso identico aggiornamento? In questo caso si parla di ripartenza della distribuzione entro la seconda settimana di febbraio e dunque potenzialmente tra un mese. Staremo a vedere se gli sviluppatori terranno fede a questa tempistica.