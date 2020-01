Uscita di PS5 dal sapore internazionale: gli ultimi rumor sulla console next-gen

Sony non ha ancora svelato la data di uscita di PS5. In vista del lancio della sua console di nuova generazione, il colosso giapponese del gaming si è infatti limitato ad indicare un generico Natale 2020 come periodo di debutto per la prossima componente della ormai grande famiglia PlayStation. Periodo per altro scelto anche dalla rivale Microsoft per mordere gli scaffali con la sua Xbox Series X, di cui abbiamo invece già scoperto per lo meno il design in occasione degli ultimi Game Awards in quel di Los Angeles.

E se è vero che i seguaci della “grande S” e i semplici curiosi guardavano alla conferenza in occasione del CES 2020 di Las Vegas come al palco ideale per saperne di più su PlayStation 5, così purtroppo non è stato. La compagnia dagli occhi a mandorla si è infatti limitata a svelare il logo ufficiale della console e a confermarne la specifiche tecniche principali, scegliendo un approccio assai conservativo. Ora, però, il presidente di Sony Jim Ryan è tornato a parlare nello specifico delle strategie di lancio che saranno adottate per il futuro, grazie ad un’intervista concessa ai microfoni del portale Business Insider Japan, lasciando intendere che saranno diverse da quelle viste nella generazione corrente:

La decisione di rinviare il lancio giapponese di PS4 mi ha coinvolto molto. In azienda ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo scelto di lanciare la console in Giappone tre mesi dopo rispetto ai mercati occidentali. Non posso commentare quello che accadrà con l’uscita di PS5, ma posso dirvi che forse c’erano altre soluzioni, le avevamo valutate ma poi non le abbiamo messe in atto. Non so se rifarei la stessa scelta oggi, i tempi sono profondamente cambiati da quel lontano 2013.

Se insomma PS4 è arrivata in ritardo nella Terra del Sol Levante, PS5 potrebbe comportarsi in modo diverso. Secondo voi Sony opterà per un’uscita di PS5 in contemporanea mondiale per la sua piattaforma next-gen? Scatenatevi nei commenti in calce!