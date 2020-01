Rate a tasso 0 con MediaWorld per il Samsung Galaxy S10 dal 9 gennaio: nuova campagna al via

Scatta ufficialmente oggi 9 gennaio una nuova campagna MediaWorld, con cui gli utenti interessati all’acquisto di un Samsung Galaxy S10 potranno prendere in esame una nuova alternativa. La promozione, infatti, prevede il pagamento dello smartphone a rate e a tasso zero, limitando il risparmio sul prezzo finale del device, ma al contempo concedendo la possibilità di procedere con una metodologia di pagamento in grado di dare più respiro a chi non può spendere tutto e subito.

La soluzione MediaWorld per potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S10

Provando ad analizzare la questione in modo più concreto, è possibile parlare di diverse colorazioni del Samsung Galaxy S10 acquistabili a condizioni tutto sommato interessanti. All’interno dello store MediaWorld, infatti, la cifra finale è di 749 euro. In giro per il web, come potrete notare anche dal box qui di seguito con Amazon, è possibile procedere anche a condizioni migliori. Qui, tuttavia, c’è il plus relativo al discorso rateale che a molti potrebbe tornare utile come si può facilmente immaginare.

Va detto che lo smartphone all’interno dello store online sia contrassegnato in queste ore come “prodotto in volantino“, ragion per cui è possibile che sia in fase di lancio una campagna con la quale potrete trovare il Samsung Galaxy S10 alle medesime condizioni in un negozio fisico. Probabilmente impostando il discorso sulle venti rate. Insomma, un momento ricco di spunti interessanti per chi da tempo ha nel mirino il top di gamma Android presentato al pubblico poco meno di un anno fa.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda, in attesa di ulteriori proposte delle varie catene per il Samsung Galaxy S10, dopo le informazioni raccolte in giornata tramite MediaWorld. Che ne pensate delle proposte emerse di recente per i potenziali acquirenti dello smartphone?