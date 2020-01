Perfezioniamo gli scatti della fotocamera anteriore con Huawei: addio sfondo sfuocato indesiderato

Bisogna prendere in considerazione qualsiasi contesto di utilizzo di smartphone Huawei in un momento come questo, soprattutto nel tentativo di individuare potenziali problemi più o meno diffusi tra gli utenti. Un occhio di riguardo, sotto questo punto di vista, alla questione fotocamera, sulla quale il produttore asiatico sta concentrando buona parte dei propri sforzi per il 2020. Questo, d’altronde, lo avrete notato negli ultimi giorni attraverso recenti bilanci sul tanto atteso Huawei P40.

Qualche dritta per migliorare la fotocamera anteriore con Huawei

Ad esempio, da alcuni giorni a questa parte sono aumentate le segnalazioni da parte di utenti che dispongono di device Huawei. Mi riferisco all’effetto sfuocato che si ottiene in modo indesiderato sullo sfondo delle foto, utilizzando la fotocamera anteriore. Insomma, pur avendo impostato la “modalità foto” e non quella “ritratto”, il rischio è quello di ottenere un risultato finale contrario rispetto alle proprie aspettative. Al netto del potenziale software di ciascun modello attraverso l’app fotocamera.

Sulla questione, in questi giorni, è intervenuta la divisione italiana di Huawei, facendo sapere agli utenti che potrebbe essere consigliabile eliminare la cache della fotocamera. Così facendo, dovremmo mettere da parte una serie di elementi che in qualche modo potrebbero disturbare il risultato che stiamo ottenendo con la camera anteriore. Per farlo, dovremo recarci in “impostazioni”, per poi seguire il percorso “app”, “fotocamera”, “memoria” e “cancella cache”.

Insomma, situazione tutto sommato abbastanza chiara, visto che alcune testimonianze ci raccontano esattamente la risoluzione del problema una volta seguite queste brevi e semplici istruzioni fornite di recente da Huawei Italia sui social. Anche a voi è capitato di vivere una situazione simile? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, eventualmente con qualche osservazione extra utile per tutti i clienti del noto brand asiatico in questo momento.