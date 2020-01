Onnipresente WhatsApp from Facebook, ora anche negli stati

Se qualcuno, nel corso del mese di dicembre, si è fortemente stupito della scritta WhatsApp from Facebook comparsa all’apertura dell’applicazione di messaggistica WhatsApp appunto, ora dovrà abituarsi eccome alla stessa presenza anche altrove. Nel servizio di comunicazione acquistato anni fa da Mark Zuckerberg ogni occasione è buona per rimarcare la proprietà del social network più noto rispetto allo strumento in questione.

L’informatore WABetaInfo, sempre sul pezzo in questi casi, ha appena reso noto (attraverso il suo profilo Twitter) che la scritta WhatsApp from Facebook d’ora in poi non comparirà più soltanto all’apertura del’applicazione ma anche altrove. Come testimoniato pure dallo screen riportato in apertura articolo e nel tweet al termine di questo approfondimento, proprio la dicitura di appartenenza da questo momento in poi saràè presente anche negli Stati interni all’app. Troppo invasivo? No, perché vanno fatte delle opportune precisazioni.

In effetti la già nota dicitura WhatsApp from Facebook non comparirà nei nostri stati una volta pubblicati né tanto meno in quelli di amici, parenti e colleghi che condividono un contenuto momentaneo con i loro contati. Più che altro, come sottolineato sempre da WABetaInfo, ecco che la scritta apposita comparirà solo per utenti appena registrati all’applicazione di messaggistica e pure alle prime armi con la stessa. Nel momento in cui, in effetti, accederanno alla sezione “Stati” per la prima volta tentando di crearne uno, pure seguendo i suggerimenti a sistema, ecco che verrà ribadita ancora una volta l’appartenenza dello strumento a Facebook. Per tutti coloro che quotidianamente usano proprio il servizio, al contrario, non cambierà nulla, almeno per questo momento e fino a nuovo cambiamento degli sviluppatori.

Il legame tra la proprietà Facebook e WhatsApp rischia di essere sempre più forte. Per il momento l’appartenenza dell’app di messaggistica al social è solo sottolineata ma chissà cosa potrebbe riservarci il futuro con l’integrazione dei due strumenti.