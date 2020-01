Lino Guanciale nel cast di Survivors? Dal regista de La Porta Rossa una nuova serie Rai dal respiro internazionale

Lino Guanciale pronto a salpare (letteralmente) per una nuova avventura televisiva? Secondo indiscrezioni, svelate dal sito Piper – Spettacolo Italiano, l’apprezzato attore abruzzese sarebbe tra i primi nomi del cast di Survivors, nuova serie tv Rai dal respiro internazionale, co-prodotta tra Italia, Francia e Germania.

Scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Survivors (da noi dovrebbe arrivare col titolo I Sopravvissuti) è diretta da Carmine Elia e segna la quarta collaborazione tra il regista e Lino Guanciale – dopo La Dama Velata, Il Sistema e La Porta Rossa. Il progetto, ancora nelle fasi di pre-sviluppo, è stato presentato nel corso della quinta edizione del Mia Market 2019, il mercato internazionale dell’audiovisivo.

Stando ai primi dettagli, Survivors è una co-produzione Rai Fiction, Rodeo Drive, Cinétévé, ZDF e verrà trasmessa sulle reti Rai, France Télévisions, e ZDF. Ancora sconosciuta la data di messa in onda visti i numerosissimi impegni di Lino Guanciale. L’attore ha da poco ultimato le riprese de Il Commissario Ricciardi, fiction Rai che vedremo tra il 2020 e il 2021; inoltre è attualmente impegnato a Roma sul set de L’Allieva 3, che vedrà la luce il prossimo anno; successivamente è atteso sul set triestino de La Porta Rossa 3 per girare l’ultimo capitolo della serie insieme a Gabriella Pession, sua partner anche a teatro con After Miss Julie.

Conosciamo però la trama di Survivors, che ruota intorno a sei protagonisti. La serie si presenta come un mystery drama. Sei passeggeri di una crociera a vela, dispersi nell’oceano dopo un naufragio, vengono ritrovati vivi al culmine di un anno alla deriva. Chi li aspetta per ricominciare una vita insieme come persone normali, non ha fatto i conti con le ferite che si portano dietro. La drammatica esperienza, il tempo trascorso lontano da casa e dai loro affetti familiari li ha profondamente cambiati. Non sono più le persone di prima. E tutti nascondono un terribile segreto.

Survivors fa parte di una serie di progetti che Rai Fiction ha avviato in collaborazione con France Tv (Francia) e Zdf (Germania). La collaborazione ha come obiettivo principale quello di co-produrre e sviluppare serie televisive innovative e di qualità, basate sulla cultura e sui valori europei e che possano competere a livello globale e recuperare il pubblico più giovane e quello più sofisticato.

Nell’ambito di questo progetto internazionale troviamo anche Leonardo, serie tv annunciata da Eleonora Andreatta di Rai Fiction, la serie biografica dedicata al grande e poliedrico genio italiano e le cui riprese sono già in corso, e la serie di avventura Il giro del mondo in 80 giorni, tratto dal romanzo di Jules Verne (1873).

Le riprese di Survivors erano previste a inizio 2020, ma bisognerà capire come procedere visti gli impegni di Lino Guanciale. In ogni caso, stando a un comunicato emesso da Rai News lo scorso marzo, la serie tv sarà composta da dodici episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno.