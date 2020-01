Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero dopo Sanremo 2020: i primi concerti con biglietti in prevendita

Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero. Il giovane rapper e cantautore, prossimo al debutto sul palco del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo ritorno con una prova sulla lunga distanza che pubblicherà il 7 febbraio, nel bel mezzo della competizione sanremese.

Presto il nuovo album di Anastasio

Atto Zero è il titolo del nuovo album di Anastasio che conterrà anche Rosso Di Rabbia, singolo che porterà sulle tavole del Teatro Ariston. Queste le parole con le quali ha voluto descrivere il nuovo lavoro discografico di prossima uscita.

Ci ho nascosto una trama cervellotica, il profilo e l’evoluzione del personaggio che mi ha tolto il sonno negli ultimi due anni. Si sbloccherà il presave e uscirà l’intro, il capitolo zero di questo Atto Zero. Forse comincerete a capirci qualcosa. Ho un po’ di altre robe da dirvi, lo farò domani con calma.

Annunciato il tour di Anastasio

Sono anche annunciate le prime date del tour, allo Spazio Rossellini di Roma e al Fabrique di Milano nelle serate del 13 e del 31 marzo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Potranno quindi essere consegnati con corriere espresso ma anche con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.

Anastasio si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla recente partecipazione a X Factor, sotto la guida dell’eclettica Mara Maionchi, che vince nel dicembre del 2018. Il palco di Sanremo non gli è nuovo, dal momento che ha partecipato come ospite del monologo di Claudio Bisio in una delle serate dell’ultima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni.

Con Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro, Anastasio torna a farsi sentire e apprezzare in quella dimensione che gli è più congeniale, quella del rifacimento di alcune grandi opere della tradizione italiana. Ed è proprio in questo modo che si era fatto conoscere durante la sua partecipazione al talent, nel quale aveva presentato il singolo La Fine Del Mondo.

Dopo la vittoria del programma, Anastasio ha intrapreso un lungo tour per supportare la sua musica. L’annuncio del nuovo album era arrivato già alla fine del 2019, subito dopo un’annata di concerti particolarmente fortunata. Discograficamente, Marco Anastasio è stato anche al fianco di Fabrizio Moro nel singolo Amianto, che fa parte dell’ultimo album del cantautore romano – Figli Di Nessuno – e per il quale ha richiesto la sua presenza dopo un incontro in Sony, casa discografica di entrambi.

Anastasio è uno dei 24 Big che Amadeus ha annunciato durante l’intervista a Repubblica ma dopo il clamoroso spoiler di Chi. Alla lista dei 22, si sono aggiunti due nomi, che il direttore artistico ha individuato in Tosca e Rita Pavone. Non sono mancate le polemiche, sia per l’inserimento della Pavone sia per il titolo della canzone di Achille Lauro – Me Ne Frego – che si riferirebbe ai motti fascisti.