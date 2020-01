Cast e personaggi di Don Matteo 12 su Rai1 dal 9 gennaio, Terence Hill tra new entry e grandi ritorni

Il cast e personaggi di Don Matteo 12 sono pronti a debuttare su Rai1 con un nuova, imperdibile stagione. Dal 9 gennaio, al via il dodicesimo capitolo delle storie del parroco di Spoleto, interpretato dall’inossidabile Terence Hill. Come già detto in precedenza, sono tante le novità che verranno introdotte in questa nuova edizione. La stagione si compone infatti di dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con il linguaggio della commedia.

Terence Hill, nei panni di Don Matteo, resta il punto di riferimento della narrazione: grazie ai suoi preziosi consigli e alla sua moralità, funge da collante per i nostri protagonisti. Nel cast e personaggi di Don Matteo 12 ritroviamo Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, ormai un’istituzione al fianco del parroco. Dalla passata stagione sono stati confermati diversi personaggi. Maria Chiara Giannetta nel ruolo del Capitano Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Pietro Pulcini è Ghisoni; Maria Sole Pollio interpreta la giovane Sofia; Francesco Castiglione è Barba; Pamela Villoresi interpreta Elisa, la madre di Anna; e Domenico Pinelli nel ruolo di Romeo.

Tra i ritorni più attesi ci sono quelli di Nathalie Guetta nei panni di Natalina, perpetua di Don Matteo; e Francesco Scali nel ruolo di Pippo. Simone Montedoro tornerà solo per un episodio a interpretare l’amato Capitano Tommasi.

Ad alimentare le nuove storie, ci saranno delle new entry che si aggiungono al cast e personaggi di Don Matteo 12. Dario Aita (L’Allieva) interpreta Sergio La Cava, affascinante trentenne ed ex carcerato che mette in crisi Anna ed il suo rapporto con Marco, rischiando di mandare a monte il matrimonio. Serena Iansiti interpreta il Pm Sara Santonastasi, donna forte e decisa che però cerca di nascondere una ferita profonda vivendo i sentimenti senza affezionarsi troppo agli uomini che incontra. Poi c’è Lino Di Nuzzo nei panni di Jordi, un personaggio che si legherà a Sofia; emarginato, l’unico modo che ha per esprimere se stesso è attraverso il ballo. E ancora: Jenny De Nucci (Un Passo dal Cielo 5) nei panni di Alice; Riccardo de Rinaldis Santorelli sarà Rik; e la piccola Aurora Menenti avrà infine il ruolo di Ines, una bambina di sei anni con un difficile passato alle spalle, legato alla figura di Sergio, e che grazie a don Matteo, Pippo, Natalina e Marco riuscirà a ritrovare la gioia dell’infanzia.

Il primo episodio di Don Matteo 12 si intitola Non avrai altro Dio all’infuori di me. Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, ma un inconveniente rischia di distrarli. Quando Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto; tutti sono alla folle ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore (come abbiamo potuto vedere dall’anteprima video); migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate a degli origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se, nel caos generale, qualcuno ne approfittasse per fare del male a Don Matteo?

L’appuntamento con Don Matteo 12 è per stasera alle 21:25 su Rai1.