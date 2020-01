Anteprima pagina di registrazione per il Samsung Galaxy S20, link al form ufficiale

Il Samsung Galaxy S20 in tutta la sua serie sostitutiva del Samsung Galaxy S11 giungerà nel mese di febbraio, più esattamente il giorno 11. Sulla data di presentazione dei top di gamma già non c’erano dubbi da giorni ma ora il produttore ha compiuto un altro significativo passo verso il prossimo lancio, direttamente dal suo sito ufficiale.

Tutti gli europei e anche gli italiani nelle ultime ore, visitando la pagina del sito Samsung appunto, potranno ricevere prontamente tutte le informazioni sulle prossime ammiraglie. Nella sezione dedicata alle uscite hardware imminenti non si fa alcun riferimento alla nomenclatura esatta dei device ma non ci sono dubbi sul fatto che si tratta proprio dei Samsung Galaxy S20. D’altronde che l’etichetta Samsung Galaxy S11 sia sta messa da parte da tempo per dare vita ad una nuova era della serie (tra l’altro proprio nell’anno 2020) sembra essere al momento la strategia più giusta e lungimirante.

Cosa succederà compilando il form di contatto presente sul sito? Chi vorrà ricevere in anticipo proprio tutte le informazioni sui Samsung Galaxy S20 farà bene a rilasciare i suoi dati personali fin da adesso. Fornendo nome, cognome, indirizzo mail, data di nascita e ancora acconsentendo al trattamento dei dati personali, come prima cosa, si dovrebbero ricevere, appena disponibili proprio il giorno 11 febbraio, tutti i dettagli sui top di gamma. Ancor prima, tuttavia, potrebbero non mancare anticipazioni e di certo i dettagli su come seguire la diretta streaming del prossimo evento statunitense.

Non è chiaro se chi rilascia oggi i dati avrà magari diritto anche a qualche iniziale promozione di vendita per i Samsung Galaxy S20. Di certo, la compilazione del form non comporta alcun obbligo di futuro acquisto, dunque gli interessati non avranno nulla da perdere nel riempire i campi previstri, anz solo da guadagnarci nel breve periodo.