Android 10 su Xiaomi Mi 8 in versione Global Stabile

Non potevano andare meglio le cose per lo Xiaomi Mi 8, l’ex top di gamma 2018 che sta ricevendo in queste ore, tra l’altro in versione globale, l’aggiornamento 11.0.1.0 di MIUI 11, insieme ad Android 10 ed alla patch di sicurezza di dicembre 2019 (la penultima disponibile, che precede solo quella di gennaio 2020, da poco in gioco). Si tratta, come potete immaginare, di un upgrade di un certo peso (1.9GB), che sarebbe meglio scaricare sotto rete Wi-Fi (non poteva essere altrimenti visto il passaggio ad un’altra major-release).

Il registro delle modifiche accenna ad un miglioramento generale della sicurezza del sistema operativo, la correzione di due errori che ostacolavano l’apertura della tendina delle notifiche in Second Space (o di lanciarla in determinate situazioni). L’aggiornamento introduce anche l’icona per i pagamenti sicuri, anche se solo per il mercato indiano. Il pacchetto è disponibile nell’ambito di tutti gli Xiaomi Mi 8 su cui è già installata la versione globale di MIUI. Non vi resta che verificare personalmente la disponibilità dell’upgrade tramite il percorso ‘Impostazioni > Info Sistema > Aggiornamenti di Sistema‘, per vedervelo finalmente notificare (laddove disponibile; in caso contrario dovrete aspettare qualche altro giorno) e per procedere poi alla sua installazione.

Non lasciatevi prendere da facili entusiasmi ed abbiate cura di verificare, prima di procedere, che la percentuale di carica residua del vostro Xiaomi Mi 8 sia superiore al 50% (altrimenti mettetelo in corrente per non rischiare possa spegnersi durante il processo, cosa che potrebbe causare gravi danni al dispositivo, da cui difficilmente si potrà recuperare) e di effettuare un backup recente dei vostri dati per tenerli sempre e comunque al sicuro (a prescindere da qualsiasi cosa succeda, nonostante il pacchetto, di per sé, non li intaccherà in alcun modo). Se avete qualcosa da chiedere utilizzate il box dei commenti in basso.