A Masterchef Italia 2020 va in scena la prima prova in esterna tra mondine e riso, chi sarà eliminato? Anticipazioni 9 gennaio

Tutto è pronto per una nuova doppia puntata di Masterchef Italia 2020 che, dopo le due eliminazioni della scorsa settimana, questa sera torna alla normalità con la prima prova in esterna. Ancora una volta toccherà all’integerrima giuria formata da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo è pronta per la nuova puntata di MasterChef Italia 2020 in onda oggi, 9 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Gli aspiranti Masterchef ripartiranno dalla doppia eliminazione di Alexandro e Maria Assunta e, in attesa di capire chi uscirà, dovranno fare i conti con una nuova Mistery Box.

La prima prova è sempre molto temuta non solo per la difficoltà in sé ma anche perché permetterà al vincitore di avere notevoli vantaggi anche nella seconda prova, l’Invention Test. I concorrenti hanno a loro disposizione un’ora di tempo per fare la spesa in dispensa e realizzare un piatto all’altezza della giuria che sceglierà quello migliore.

Avete mai sognato di vedere @GLocaOfficial e @Barbierichef alzare una Mystery Box e cucinare INSIEME? 👨‍🍳📦👨‍🍳

La coppia più stilosa della TV vi aspetta ogni giovedì a #MasterChefIt Magazine, dalle 20 su @SkyUno, per una ricetta "a quattro mani"! 🤝📺 pic.twitter.com/YAowaGVuQY — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 9, 2020

Dopo la seconda prova, per la prima volta quest’anno, i concorrenti di Masterchef Italia 2020 lasceranno i fornelli della trasmissione per spostarsi e affrontare la prova in esterna. A quel punto, divisi in due brigate dovranno preparare e servire i loro menu per le mondine che li attendono tra riso e canzoni. Sarà il vincitore dell’Invention Test a poter scegliere per primo sia i suoi compagni di squadra che il tipo di menù che preferisce.

Non è difficile immaginare quale sarà il tema della PRIMA prova in Esterna di #MasterChefIt… 🤔🤔🤔

Vi aspettiamo DOMANI alle 21.15 su @SkyUno e @NOWTV_It! 🍚👩‍🌾@BarbieriChef @AntoninoChef pic.twitter.com/adXIcilW36 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 8, 2020

Il voto dei commensali e il verdetto dei giudici farà il resto per mettere insieme i nomi di coloro che andranno alla prova finale rischiando il proprio posto in trasmissione e chi, invece, assisterà alla prova dalla balconata ben lontano dallo stress di fornelli e coltelli.

Ancora una volta vi ricordiamo che dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) va in onda anche MasterChef Magazine, la striscia quotidiana, dove i giudici, ospiti speciali ed ex concorrenti, regaleranno al pubblico le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef.