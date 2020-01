A gennaio Honor 8X parteciperà alla festa: EMUI 10 ad un passo

Indicazioni estremamente interessanti quelle che oggi 9 gennaio si possono condividere a proposito del cosiddetto Honor 8X. Dopo avervi parlato qualche mese fa del lancio del programma beta impostato su EMUI 10, infatti, questo giovedì si stanno aprendo nuove porte per il dispositivo. I test hanno dato i frutti sperati e a stretto giro avremo modo di toccare con mano l’aggiornamento in questione nella sua versione definitiva. Facciamo ordine tra le informazioni raccolte in queste ore.

Le ultime informazioni su EMUI 10 per Honor 8X

Passando a questioni più concrete, è possibile evidenziare che il programma beta riguardante EMUI 10 per Honor 8X in realtà sia iniziato a novembre dello scorso anno in Cina, per poi estendersi ad altri mercati tra cui l’India. Ora, Honor ha ora confermato che la versione stabile del pacchetto software in questione potrebbe arrivare sul mercato entro questo mese. Difficile dire se il rollout coinvolgerà da subito l’Italia, ma quanto raccolto stamane resta a prescindere incoraggiante anche per noi.

Detto questo, Honor ha chiuso il programma beta di EMUI 10 per Honor 8X e siamo pertanto nelle nelle fasi finali del rilascio del software. Secondo quanto raccolto da Huawei Central, il produttore asiatico sarebbe sceso ulteriormente in dettagli, annunciando che la versione stabile di Android 10 dovrebbe essere prevista entro la terza settimana di gennaio 2020 per chi si è portato a casa lo smartphone in questione.

Staremo a vedere come andranno le cose, ma per adesso possiamo dare per scontato che il download dell’aggiornamento contenente EMUI 10 per Honor 8X in un primo momento si potrà effettuare solo tramite HiCare. Come del resto abbiamo avuto modo di osservare in questi mesi con altri smartphone Huawei e del brand in questione. Avete già testato la beta in queste settimane? Quali sono state le vostre prime impressioni in merito?