Video anteprima di Don Matteo 12 tra Anna e Marco in crisi, una caccia al tesoro e l’attentato al parroco?

Don Matteo 12 inizia col botto: crisi sentimentali, un’assurda caccia al tesoro e un pericoloso attentato alla vita del nostro parroco protagonista. Tramite un video condiviso online dall’attrice Maria Sole Pollio e il promo divulgato da Rai1, possiamo scoprire cosa accadrà nel primo episodio della dodicesima stagione.

In questo nuovo capitolo, annunciato per mesi come quello conclusivo (ma più volte smentito), si introduce un nuovo format narrativo: gli episodi diventano dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con il linguaggio della commedia. Al centro delle storie, ancora il parroco e il suo braccio destro, il Maresciallo Cecchini, accompagnati dall’apprezzata new entry: la “capitana” Anna Olivieri (interpretata da Anna Maria Giannetta).

Don Matteo 12 partirà proprio da lei e dal suo rapporto col PM Marco Nardi. Se il finale della scorsa stagione sembrava presagire un futuro romantico, ogni cosa verrà messa in discussione a giudicare dal promo del primo episodio. Marco, infatti, è in crisi con Anna e il loro matrimonio è rimandato. Motivo? La Capitana se ne va in Pakistan per ragioni ancora sconosciute. Inoltre, complice questa tensione, Marco commette un errore e la tradisce. A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso dal passato oscuro, che spinge Anna ulteriormente in crisi.

Il momento clou dell’episodio sarà però lo sparo a Don Matteo. Il parroco, rassicuriamolo, si riprenderà e racconterà a Cecchini di essere stato colpito mentre si trovava in chiesa. Chi è il colpevole? E perché voleva togliere di mezzo Don Matteo?

Non mancheranno momenti esilaranti come la caccia al tesoro che coinvolge tutti gli abitanti di Spoleto. Dal cielo fioccano origami che sembrano portare alla scoperta di cassette contenenti del denaro. “Sono tutti impazziti”, commenta Cecchini nel promo di Don Matteo 12. E come dargli torto? Ma dietro questa paradossale caccia al tesoro sembra nascondersi altro.

Il video anteprima invece mostra Sofia, Natalina (Nathalie Guetta, tornata per l’occasione) e Pippo in canonica che discutono sull’importanza dei soldi. Alla ricezione di un messaggio relativo alla paradossale caccia al bottino, le due lasciano Pippo e Don Matteo per raggiungere il resto degli abitanti di Spoleto.

Ecco il video:

Sofia sarà una delle protagoniste di Don Matteo 12. La sua storia si legherà a quella di Jordi, un ragazzo della sua scuola emarginato e bullizzato che sogna di diventare ballerino, e Ines, una bambina di sei anni con una storia dolorosa alle spalle che la aiuterà a far pace col suo passato.

Don Matteo ha da poco festeggiato i vent’anni di messa in onda: era il 7 gennaio 2000 quando Terence Hill faceva il suo ingresso su Rai1 vestito da quel parroco buono in grado di infondere messaggi di speranza e coraggio. Col tempo, Don Matteo è diventato un punto di riferimento: sarà forse questo il successo di una delle serie Rai più longeve di sempre?

C'era una volta un uomo, venuto da molto lontano… 🚶🏼‍♂️

Il suo nome era Don Matteo Bondini, e ancora non sapevamo che ci saremmo affezionati così tanto a lui! 🙏🏻😍

Per voi il primissimo incontro della prima stagione di #DonMatteo, andato in onda ben 20 anni fa, il 7 gennaio 2000. pic.twitter.com/gejDLUAgh0 — Don Matteo (@DonMatteoRai) January 7, 2020

L’appuntamento con Don Matteo 12 è a partire da giovedì 9 gennaio e proseguirà per dieci serate consecutive (salvo variazioni).