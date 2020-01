Velvet Collection 2 torna in onda il 13 gennaio su Rai Premium: la nuova programmazione dopo il flop estivo

Dopo la programmazione estiva interrotta per i bassi ascolti, Velvet Collection 2 trova una sua collocazione nel palinsesto della Rai, in particolare in quello di Rai Premium.

Il canale dedicato alla fiction Rai trasmetterà gli episodi inediti di Velvet Collection 2, in onda da lunedì 13 gennaio in prima serata, alle 21:20, con due episodi a sera.

La serie è lo spin-off della più fortunata Velvet, serie spagnola ambientata negli anni Cinquanta e dedicata al mondo della moda. Rai1 ha trasmesso tutte e quattro le stagioni di Velvet con un discreto successo, di conseguenza ha acquistato anche i diritti dello spin-off Velvet Collection, ma nonostante la prima stagione abbia regolarmente vinto la prima serata estiva nell’agosto del 2018, il secondo capitolo ha avuto meno fortuna. Quest’estate il debutto della seconda stagione non ha rispettato le aspettative della rete, di conseguenza la programmazione è stata interrotta e la serie è sparita dal palinsesto dopo la prima puntata.

Solo adesso, cinque mesi dopo la cancellazione su Rai1, Velvet Collection torna in onda dal primo episodio: la stagione sarà trasmessa interamente, in prima visione assoluta in Italia, su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, a partire dal 13 gennaio. Attualmente sulla piattaforma Raiplay sono presenti solo i primi due episodi trasmessi la scorsa estate: gli episodi mancanti erano stati pubblicati su RaiPlay il 21 dicembre 2019 per una maratona natalizia e probabilmente torneranno disponibili dopo che sarà terminata la nuova programmazione televisiva su Rai Premium.

Il cast di Velvet Collection è composto da Marta Hazas, Imanol Arias, Asier Etxeandía, Adrián Lastra, Marta Tomé, Andrés Velencoso, Megan Montaner e Fernando Guallar. Alcuni personaggi della serie madre Velvet tornano nello spin-off per piccoli ruoli o camei. A differenza della serie da cui trae le mosse, Velvet Collection non è ambientata a Madrid ma a Barcellona, dove la compagnia sartoriale è divenuta ormai un punto di riferimento per la moda locale: nella nuova filiale di Paseo de Gracia si intrecciano sfide professionali, legami sentimentali e storie legate all’evoluzione degli usi e dei costumi negli anni Sessanta.

Velvet Collection è una serie originale Movistar+, che non è stata rinnovata oltre la seconda stagione: lo scorso Natale, in Spagna, l’intero franchise di Velvet si è concluso con un film natalizio che ha unito le due serie in un epilogo comune.