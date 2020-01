I primi ospiti di C’è Posta Per Te 2020, al via l’11 gennaio con Maria De Filippi

Riparte sabato 11 gennaio il people show di Maria De Filippi. Alcuni degli ospiti attesi nella nuova edizione di C’è Posta Per Te sono già stati resi noti, qualche volto si intravede infatti nello spot attualmente in rotazione. televisiva.

A C’è Posta Per Te spazio ai personaggi italiani ed internazionali; spazio ai cantanti e agli attori; spazio al mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i primi ospiti attesi in studio c’è l’attore Johnny Depp ma si parla anche di Ricky Martin e Julia Roberts.

Il mondo della musica avrà i suoi rappresentati nei nomi di Al Bano e Romina Power, che di recente hanno ricompattato la coppia pop tanto amata dal pubblico italiano.

Gerry Scotti e Claudio Amendola invece si intravedono negli spot promozionali in rotazione su Mediaset in questi giorni.

Tra vecchi amici del programma TV di casa Mediaset e nuove sorprese per gli ignari invitati nello studio di Maria De Filippi, la nuova edizione di C’è Posta Per Te si conferma all’insegna di grandi nomi del panorama internazionale, in grado di andare in contro a tutti i gusti.

La forza di Maria De Filippi, in effetti, è proprio questa: conoscere il suo pubblico al punto tale da tenerlo incollato alla televisione con i suoi programmi Tv. Che sia C’è Posta Per Te o Amici di Maria De Filippi, entrambi i programmi vengono confermati di anno in anno nei palinsesti di Canale 5, ed entrambi garantiscono ascolti degni di nota.

C’è Posta Per Te quest’anno si conferma nella prima serata del sabato di Canale 5, pronto ad emozionare anche nel 2020 le famiglie Mediaset con toccanti ed appassionanti storie da raccontare. Protagoniste indiscusse sono infatti proprio loro: le storie degli italiani.

Famiglia, amicizia, amore e relazioni in generale trovano spazio tra le note buste di Maria De Filippi. A chi avrà consegnato quest’anno la posta la conduttrice? Chi troveremo da un lato e dall’altro della busta di C’è Posta Per Te? Quanti rimuoveranno la busta per riabbracciare i loro cari e quanti invece chiederanno alla conduttrice di chiuderla rifiutando l’invito alla conciliazione? Lo scopriremo su Canale 5 da sabato 11 gennaio con tanti ospiti pronti a sorprendere i destinatari della posta di Maria De Filippi.

Gli ospiti in studio saranno infatti dei regali che riceverà chi racconterà su Canale 5 la sua storia particolarmente difficile, frutto di una vita impegnativa ricca di sacrifici affronti per i motivi più vari.

I sacrifici di un genitore per un figlio o di un figlio per una madre o per un padre, ma anche le amicizie più profonde potrebbero essere premiate con una sorpresa Vip al fine di riportare il sorriso nella vita nel destinatario della posta o anche solo al fine di riservare a lui o a lei un ringraziamento d’eccezione sulle note del proprio artista preferito oppure in compagnia del proprio personaggio del cuore.

Maria De Filippi torna su Canale 5, anche in streaming, ogni sabato dal prossimo 11 gennaio, in prima serata con una serie di nuove storie pronte ad appassionare gli italiani nei primi mesi del nuovo anno.