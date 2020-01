Smoker è il nuovo personaggio di One Piece Pirate Warriors 4: il trailer

Anime e videogame si intrecceranno ancora una volta in One Piece Pirate Warriors 4, ennesima trasposizione dell’opera prediletta del mangaka Eiichirō Oda. Opera che di recente ha spento le sue prime venti candeline, celebrate anche nell’universo in pixel e poligoni con il debutto passato di World Seeker, ationRPG dedicato a Rufy e alle sue avventure. Per il nuovo titolo, in uscita il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, gli sviluppatori di Omega Force e il publisher Bandai Namco abbracceranno invece ancora una volta un approccio musou, del tutto votato all’azione più sfrenata.

Questo si traduce in combattimenti spettacolari e un ampio roster di personaggi da utilizzare in campo. Tra questi, l’ultimo presentato dal team di sviluppo è Smoker, pronto a scatenare in primavera la sua furia in One Piece Pirate Warriors 4 e già apparso tra gli (anti)eroi selezionabili del terzo capitolo. Oggi, possiamo pure ammirarlo in un trailer dedicato – dal sapore decisamente orientale! -, visibile poco più in alto in questo stesso articolo.

Il filmato dura circa 40 secondi, e ci permette di dare un’occhiata sia al comparto tecnico del videogame che alle mosse di Smoker, grazie a sequenze di puro gameplay. Il combattente pare cavarsela molto bene anche contro una gran quantità di nemici, come avremo modo di verificare in prima persona una volta impugnato il controller su personal computer e console di ultima generazione. Come visibile cliccando su tasto Play, poi, anche in questo caso Smoker indossa il suo iconico giubbotto dei Marine d’ordinanza, mentre il suo volto è segnato da una profonda cicatrice.

Come ci ricordano ancora una volta i redattori del portale NintendoEverything, One Piece Pirate Warriors 4 è atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 marzo 2020. Cosa ne dite, siete interessati all’acquisto della nuova produzione a tinte anime di Bandai Namco?