Silvio Horta è morto a 45 anni: il creatore di Ugly Betty si è suicidato? Le parole di America Ferrera

Silvio Horta è morto. Un altro lutto si abbatte sul mondo delle serie tv e sui suoi fan e questa volta non per un terribile male che ha ucciso un uomo a soli 45 anni ma perché questa volta sembra che per il creatore della sitcom di successo Ugly Betty le cose siano molto più tragiche. Secondo le prime novità sull’improvvisa morta di Silvio Horta sembra che si tratti di suicidio. Secondo quanto riporta Variety l’uomo è stato ritrovato morto martedì nella stanza di un motel di Miami a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta.

Scrittore e produttore, Silvio Horta è diventato famoso quando ha adattato la famosa telenovela colombiana Yo soy Betty portando al successo la serie con America Ferrera e vincendo un Golden Globe per la migliore serie comica nel 2007. Ha lavorato come showrunner e sceneggiatore della serie per quattro stagioni (2006-2010) su ABC. I suoi crediti vantano anche la sceneggiatura del thriller horror del 1998 Urban Legend, The Chronicle e Jake 2.0. Al momento non si conoscono le cause di questo gesto e non si sa se abbia lasciato detto o scritto qualcosa prima di suicidarsi.

Silvio Horta è nato a Miami, in Florida, il 14 agosto 1974 ed ha sempre dedicato la sua vita all’arte iniziando dal teatro quando era ancora a liceo per poi studiare cinema alla New York University. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e del web tanto che proprio la protagonista di Ugly Betty ha preso la parola sui social per condividere con i fan un omaggio ad Horta scrivendo:

“Sono sbalordita e affranta nel sentire le devastanti notizie sul creatore di Ugly Betty, la morte di Silvio Horta. Il suo talento e la sua creatività hanno portato a me e tanti altri gioia e luce. Sto pensando alla sua famiglia e ai suoi cari che devono soffrire così tanto in questo momento, e a tutta la famiglia Betty che sente questa perdita così profondamente”.

Ecco il post di America Ferrera:

A lei ha fatto eco anche la sua costar Vanessa Williams ha anche ricordato Horta sui social postando una loro foto insieme:

“Ancora scioccata dopo aver sentito la tragica notizia sul nostro creatore #uglybetty #silviohorta 💔 La sua creatività e passione mancheranno a tanti di noi che hanno lavorato con lui. Che riposi in pace”.

Ecco il suo post: