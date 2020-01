Secondo trimestre 2020 caldo per 7 device Huawei: elenco dei modelli che otterranno EMUI 10

Arrivano alcune indicazioni estremamente interessanti per quanto riguarda specifici smartphone Huawei. In particolare, dopo il gruppetto di device menzionati la scorsa settimana sulle nostre pagine, a proposito dei prossimi in lista tra quelli destinati a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10, oggi 8 gennaio è utile concentrarsi su quelli che avranno modo di fare questo step durante il secondo trimestre del 2020. Almeno sette dispositivi che dobbiamo aggiungere, pertanto, ai vecchi elenchi.

Le new entry Huawei in ottica EMUI 10 nel 2020

Passando a questioni più concrete, oggi è giusto soffermarsi su modelli che finora non hanno avuto grande visibilità toccando un argomento come quello dell’aggiornamento EMUI 10. Stando al quanto riportato dal sito Huawei Update, infatti, il focus deve spostarsi necessariamente sui vari Huawei P smart, P Smart +, Enjoy 10S, P smart z, Nova 5, Nova 5i pro e Nova 5z. Resta da capire se alla lista in questione verranno aggiunti successivamente altri modelli.

Ci sono poi altri smartphone che sono stati menzionati dalla fonte e che, nei mesi successivi, dovrebbero imbattersi ugualmente in EMUI 10. Mi riferisco ai vari Huawei Y9 2019, Y7 2019, Y6 2019 e Y5 2019, per i quali però non ci sono ad oggi conferme ufficiali in grado di chiarire la situazione. Staremo a vedere se ci saranno segnali concreti in questo senso nelle prossime settimane, visto che per tanto device non abbiamo ancora una risposta definitiva in termini di compatibilità.

Sarà interessante scoprire le prossime mosse da parte del produttore asiatico sotto questo punto di vista, anche in ottica Honor, se pensiamo che in questo caso ci sono ulteriori modelli ancora in bilico. La questione EMUI 10, del resto, continua a creare discussioni sui social tra gli utenti Huawei che sono in attesa di un segnale concreto sotto questo punto di vista. Che idea vi siete fatti sulla questione rollout?