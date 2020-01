Pre-order Amazon vinili: le nuove uscite del 2020

Sull’e-commerce Amazon puoi trovare tantissimi album in arrivo disponibili in pr-order. Tra le prossime uscite del 2020 ci sono raccolte, registrazioni di concerti dal vivo e dischi inediti, come quelli di J-Ax, dei Tame Impala e di Louis Tomlinson, ex cantante degli One Direction. Ecco quali sono i vinili in uscita nel 2020 e come prenotarli in anticipo su Amazon.

Come funziona il pre-ordine su Amazon?

Amazon mette a disposizione degli utenti il servizio di pre-order, ovvero un sistema con il quale è possibile conoscere le prossime uscite e prenotare i prodotti in arrivo, non ancora presenti all’interno dell’e-commerce. In poche parole, si può vedere se sta per essere lanciato un nuovo album, ad esempio, bloccarne il prezzo e riceverlo soltanto in base alla data di pubblicazione su Amazon.

Il preordine può essere effettuato anche con prezzo minimo garantito, un’opzione non sempre disponibile e particolarmente conveniente. Con questo servizio si compra al prezzo più basso, quindi se il prodotto è proposto inizialmente a 40 euro, ma dopo qualche giorno scende a 30 euro, si pagherà questa cifra e non quella precedente. Ciò consente di premiare gli utenti che prenotano prima del lancio, evitando che paghino prezzi più alti rispetto a chi acquista dopo, beneficiando di tariffe più vantaggiose.

Per comprare con preordine Amazon basta navigare nell’apposita sezione New Releases , scegliere il prodotto e finalizzare l’acquisto, come si a per un articolo disponibile in catalogo. Poi è possibile scegliere se riceverlo il giorno dell’uscita e pagare i 3 euro di commissione per la prenotazione. Per i clienti Amazon Prime il pre-ordine e la consegna il giorno dell’uscita sono gratuiti, quindi se desideri usare questa modalità ti conviene iscriverti subito e approfittare della funzionalità di prenotazione senza pagare commissioni aggiuntive.

Dreams: The Collection – The Cranberries (6 marzo 2020)

Nuovo vinile anche per i fan dei The Cranberries, lo storico gruppo rock che dopo la morte della vocalist Dolores O’Riordan, avvenuta il 15 gennaio 2018, propongono un disco di raccolte di brani famosi della band. Si tratta di Dreams: The Collection , disponibile con il sistema del pre-order su Amazon e previsto in uscita il 6 marzo 2020. Dentro si trovano musiche come In The End, Dreams, Salvation e Something Else, con alcune riedizioni e altre tracce classiche senza ritocchi. Per il momento le informazioni sono minime, tuttavia dovrebbe essere confermato il lancio dell’edizione vinile senza sorprese.

Walls – Louis Tomlinson (31 gennaio 2020)

Louis Tomlinson torna sulle scene musicali con l’album Walls , proposto da Amazon in preordine all’interno della sezione di prenotazione. In uscita ufficialmente il 31 gennaio 2020, questo disco è la prima prova solista dell’ex One Direction, una delle band più famose tra i teenager di qualche anno fa. Louis ha più volte ringraziato tutti i suoi fan, infatti l’album doveva già uscire da un po’ di tempo. Finalmente sarà possibile sentire le tracce dell’ultimo lavoro del cantante, per capire quali sono le sue influenze al di fuori degli One Direction.

Walls Walls

Louis Tomlinson

Da Genova – Fabrizio de André (10 gennaio 2020)

Album postumo di Fabrizio de André pubblicato nel 1999 da BMG Ricordi, dal 10 gennaio su Amazon sarà possibile acquistare la rimasterizzazione del lavoro in vinile, Da Genova . All’interno grandi tracce del cantautore italiano, con musiche in studio e brani live, tra cui Hotel Supramonte, Don Raffaè, La guerra di Piero e Girotondo. Il vinile è disponibile in preordine con Amazon, prenotando l’uscita del vinile colorato Blue Limited.

The Slow Rush – Tame Impala (24 gennaio 2020)

Tra i vinili che si possono prenotare su Amazon c’è The Slow Rush dei Tame Impala , un album che uscirà ufficialmente sul portale il 24 gennaio 2020. L’impazienza per comprare il nuovo disco della band era tanta, infatti già da parecchio tempo i Tame Impala hanno fatto uscire i due singoli Borderline e Patience, entrambi molto apprezzati. L’attesa è durata ben 4 anni, poiché l’album precedente è Currents del 2015. La band capitanata dal cantante Kevin Parker è arrivata dunque al quarto disco, perciò non resta che correre su Amazon e prenotarlo.

Live in Rome 2013 – Deep Purple (10 gennaio 2020)

Il 10 gennaio 2020 uscirà su Amazon il vinile Live in Rome 2013 dei Deep Purple, la registrazione dello storico show tenuto a Roma il 22 luglio 2013 presso l’Ippodromo delle Capannelle. Gillan, Glover, Morse, Paice e Airey propongono questo album dal vivo dal sapore nostalgico, un vero toccasana per i fan della rock band, che potranno riascoltare brani come Lazy, Hush, Strange kind of woman, Fireball e No one came con l’energia di sempre. Diversi anche gli assoli di chitarra e gli intermezzi strumentali, in tipico stile Deep Purple, come se il tempo non fosse passato.

Cip! – Brunori SAS (10 gennaio 2020)

Tra i vinili più attesi su Amazon del 2020 c’è il nuovo album di Brunori Sas , Cip!, in arrivo all’interno dell’e-commerce il 10 gennaio. Il lavoro è stato preceduto dal singolo Per due come noi, uscito il 13 dicembre 2019, una canzone melodica che parla d’amore, facendo presagire come sarà l’ultima creazione dell’artista. Acclamato dalla critica con l’album A casa tutto bene di 3 anni fa. Il nuovo disco, disponibile in pre-order su Amazon nel formato vinile, sarà accompagnato dal tour 2020 di Brunori Sas, con 9 date dal 3 marzo al PalaInvent di Jesolo fino al 3 aprile 2020 al PalaFlorio di Bari.

Reale – J-Ax (24 gennaio 2020)

Tra i preordini disponibili su Amazon c’è il vinile Reale , l’ultimo album in uscita di J-Ax. Il rapper italiano presenta dunque un altro lavoro, dopo l’uscita nel 2015 dell’album Il Bello D’Esser Brutti, con una data al Blue Note di Milano che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Si tratta di un disco solista ricco di inediti, con il quale J-Ax riprenderà la strada dei concerti dal vivo. Tante le date, da Marcianise il 24 gennaio fino ad Arese il 16 febbraio 2020, perciò meglio prenotare subito l’album in pre-order su Amazon e iniziare ad ascoltare le nuove tracce.