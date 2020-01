Ozark 3 su Netflix è sempre più vicina: arrivano data d’uscita, foto e sinossi ufficiale (promo)

L’attesa per Ozark 3 su Netflix è quasi agli sgoccioli. La serie drama ideata da Bill Dubuque e Mark Williams e lanciata nel 2017 tornerà infatti sulla piattaforma il 27 marzo con dieci nuovi episodi.

Le vicende narrate sono quelle relative alla famiglia Byrde. Marty, residente con moglie e figli a Chicago, è un consulente finanziario con una doppia vita. Il suo secondo impiego, se così si può dire, consiste infatti nel riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani.

Quando le cose smettono di andare per il verso giusto, però, Marty si vede costretto a lasciare la città con la moglie Wendy e i figli Charlotte e Jonah per trasferirsi in un resort della Osage Beach, in Missouri.

Per saldare i conti con i boss della droga deve quindi mettere in atto una nuova e ancor più pericolosa operazione di riciclaggio, rimanendo invischiato nelle trame della malavita locale.

Gli eventi della seconda stagione vedono invece l’apertura di un casinò da parte degli stessi Byrde, e stando alla sinossi ufficiale di Netflix Ozark 3 riprenderà il filo della narrazione sei mesi dopo l’apertura dello stesso. Il progetto parrà ben rodato, ma sarà il matrimonio fra Marty e Wendy a pagarne le conseguenze.

Questa la sinossi di Ozark 3:

Sono passati sei mesi, il casinò è ben avviato, ma Marty e Wendy lottano per il controllo dei destini familiari. Marty vorrebbe mantenere la situazione inalterata. Grazie a un’alleanza con Helen e il leader del cartello Omar Navarro, Wendy punta invece a un’espansione. Ma l’arrivo in città di Ben, fratello di Wendy, getta nel caos le vite di tutti.

Il cast principale della terza stagione di Ozark comprende Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Jason Butler Harner, Esai Morales, Peter Mullan, Lisa Emery, Charlie Tahan, Janet McTeer, Tom Pelphrey. Tra gli interpreti ricorrenti figurano Felix Solis, Joseph Sikora e Madison Thompson.

[NETFLIX]

Non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama dei nuovi episodi, ma l’autore e produttore esecutivo Chris Mundy ha dichiarato:

Per noi la terza stagione riguarda ciò che fa sentire al sicuro, e se a far sentire protetti sia nascondersi o attaccare. Nelle stagioni precedenti abbiamo chiuso con molti quesiti narrativi cui trovare una risposta, mentre nella terza stagione abbiamo voluto evitare di ripeterci. Sarà quindi più emozionale; scriviamo tutto dalla prospettiva del matrimonio, perciò per noi tutto riguarda quel matrimonio.

Nei mesi scorsi, invece, lo stesso Mundy aveva soddisfatto la curiosità dell’Hollywood Reporter dichiarando che Ozark 3 avrebbe seguito da vicino Ruth Langmore e i suoi tentativi di avvicinarsi ai Byrdes:

Ruth ha sempre più fiducia in sé, ma è grata a Marty poiché è stato la prima persona a credere in lei e affidarle delle responsabilità. Nella terza stagione la vedremo desiderare ardentemente di poter essere un membro della famiglia Byrde. Tuttavia col passare del tempo arriverà a chiedersi se sia la cosa giusta per lei.

L’oscurità di Marty, invece, raggiungerà nuove profondità:

Sta attraversando una fase complicatissima, ma non è ancora un caso irrecuperabile. Lui e Wendy tenteranno di far prevalere ciascuno il proprio potere, facendo i conti al contempo con una forza esterna.

Considerati i piani di concludere Ozark con una quinta stagione, c’è dunque ancora molta carne al fuoco.

Ozark debutta su Netflix il 27 marzo 2020. Ecco il primo promo di annuncio della data d’uscita.