Opportunità d’oro con il Samsung Galaxy S10e su Euronics: crolla il prezzo

Ancora segnali importanti per coloro che cercano smartphone importanti a prezzi contenuti, come è possibile notare oggi 8 gennaio a proposito del cosiddetto Samsung Galaxy S10e. Alcuni giorni fa vi avevo già parlato della sua apparizione all’interno del volantino Unieuro, con una proposta destinata ad attirare l’attenzione di coloro che tendono ad effettuare acquisti solo presso store fisici. Questo mercoledì è arrivata puntuale la risposta del negozio virtuale come potrete notare dal nostro approfondimento.

Il nuovo prezzo di Unieuro per il Samsung Galaxy S10e

Passando a questioni più pratiche, infatti, chi desidera portarsi a casa un Samsung Galaxy S10e tramite Unieuro può farlo con una spesa di 439 euro. Per la prima volta, dunque, una catena del genere si avvicina ai prezzi degli store più economici presenti online, considerando il fatto che in questo particolare momento storico per il device, sarà difficile scendere sotto questi livelli di prezzi. Del resto, non è un caso che lo smartphone sia stato inserito tra le offerte del giorno.

Probabile che la promozione appena riportata duri poco, per i motivi appena esposti e per il fatto che le unità disponibili nello store Unieuro, a queste condizioni, saranno sicuramente limitate. Non è un caso che il Samsung Galaxy S10e stia facendo registrare apprezzabili volumi di vendite, in virtù di un rapporto tra qualità e prezzo che dovrebbe fare la differenza secondo quanto abbiamo avuto modo di riscontrare in questi mesi.

Fateci sapere se avete avuto modo di portare a termine l’ordine per un Samsung Galaxy S10e su Unieuro, in attesa di capire se entro il prossimo fine settimana ci saranno altre offerte aggressive che potrebbero fare la differenza per il pubblico interessato all’acquisto di un modello di fascia alta. Che ne pensate di questo prezzo? Commentate pure qui di seguito.