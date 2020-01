Nintendo Switch: i giochi in uscita nel 2020

Sono tantissime le nuove uscite di Nintendo Switch: tra gennaio e marzo 2020, infatti, ci saranno decine di titoli a disposizione degli utenti della console. Arriveranno RPG, GDR e alcuni titoli ufficiali particolarmente attesi, con delle novità assolute per il mondo Nintendo. Per prenotare i nuovi giochi di Switch è possibile fare il preordine su Amazon, bloccando il prezzo e garantendosi le prime consegne alla data di rilascio. Ecco quali sono i migliori giochi in uscita nel 2020 per Nintendo Switch.

Come funziona il preordine di Amazon?

Prima di vedere i gameplay in arrivo è importante capire come funzionano i preordini di Amazon. Si tratta di un servizio che consente di prenotare i videogiochi, conoscendo la data esatta in cui verranno venduti all’interno della piattaforma e il prezzo. Ed è proprio il costo di acquisto ad essere bloccato con il pre-order, perché, se nel frattempo oscilla, chi ha prenotato usufruisce sempre del valore iniziale fissato al momento della prenotazione.

Un grande vantaggio dunque, anche perché se arrivano delle offerte e il prezzo cala, si paga di meno: un sistema a rischio zero per chi fa il preordine sull’e-commerce. Inoltre, è possibile essere tra i primi a ricevere il gioco, con consegne garantite entro 48 ore dalla data di inizio delle vendite. Il costo del pre-order è di 3 euro, tuttavia i clienti Amazon Prime non pagano nulla, infatti la prenotazione dei prodotti non ancora disponibili è completamente gratuita. Se anche tu vuoi approfittare dei preordini a costo zero iscriviti ad Amazon Prime: è veramente facile e offre tantissimi vantaggi.

Ash of Gods: Redemption (31 marzo 2020)

Tra i giochi Switch in uscita c’è l’RPG Ash of Gods: Redemption, il quale al momento è disponibile nel pre-order all’interno di Amazon, con data di rilascio fissata al 31 marzo 2020. Tra le caratteristiche ci sono i 3 personaggi principali, con la possibilità di creare finali differenti a seconda delle vicende all’interno del gameplay, con combattimenti a turni, dettagli nitidi e un’ottima colonna sonora. Le storie non sono lineari, per questo motivo a volte confondono un po’, tuttavia è sicuramente uno dei migliori RPG per Nintendo Switch del 2020.

Ash of Gods - Nintendo Switch RPG a turni caratterizzato da uno storytelling in continua evoluzione

Un mix d'arte, musica lussureggiante, combattimento tattico con una...

Darksiders Genesis (14 febbraio 2020)

Nuova versione aggiornata dalle prestazioni elevate, Darksiders Genesis è senza dubbio uno dei giochi in arrivo più attesi del 2020 per Nintendo Switch. Secondo gli sviluppatori, le performance saranno le stesse di PS4 e Xbox One, con una grafica ad alta risoluzione per una velocità dei frame adeguata al dinamismo del gameplay. Tante le sfide da affrontare per adattare il gioco alla console della Nintendo, tuttavia il gruppo ha affermato di aver fatto un buon lavoro e si aspetta un riscontro positivo dagli utenti di Switch.

Darksiders Genesis - Nintendo Switch Annienta angeli e demoni nei panni del Cavaliere Pistolero conflitto,...

Passa istantaneamente dal potente spadaccino guerra a conflitto in una...

Samurai Shodown (31 marzo 2020)

I fan della saga erano rimasti delusi quando era stato fatto l’annuncio che non sarebbe arrivato prima del 2020, tuttavia la data di lancio si avvicina sempre di più. Tra le nuove uscite di Nintendo Switch il 31 marzo ci sarà Samurai Shodown, l’attesissimo gameplay già apparso il 12 dicembre in Giappone. Tra le funzionalità presenti la modalità a 2 giocatori, una nuova grafica iperrealistica e una velocità di 60 fps, per scene suggestive e dinamiche come pochi giochi sanno garantire.

Samurai Shodown - Nintendo Switch Una splendida veste grafica e dettagli mai vista fino ad ora

13 personaggi veterani e 3 personaggi nuovi

Monster Energy Supercross 3 (4 febbraio 2020)

Il 4 febbraio 2020 esce Monster Energy Supercross 3, il gioco ufficiale del campionato AMA Supersport FIM World Championship con i modelli della stagione ufficiale 2019. Disponibile nel preordine su Amazon, con il servizio di prenotazione gratuito per i clienti Prime e prezzo minimo garantito, questo adrenalinico gioco da corsa mette a disposizione tutti i team ufficiali, i tracciati e la Supercross Test Area, dove allenarsi e testare le acrobazie al di fuori del campionato. Inoltre, con il nuovo titolo è possibile creare dei tracciati personalizzati, grazie alla funzionalità Track Editor.

Monster Energy Supercross 3 - Nintendo Switch La stagione ufficiale 2019 Monster Energy Supercross Ak8

Server dedicati alle nuove modalità multiplayer e modalità come il...

Tokyo Mirage Sessions ♯Fe Encore (17 gennaio 2020)

Uno dei giochi in uscita su Switch è Tokyo Mirage Sessions ♯Fe Encore, di cui a inizio dicembre era stato pubblicato il trailer. Si tratta di un celeberrimo GDR nato per la Wii U, dove in questa versione nuovi personaggi si alleano ai guerrieri storici, un gioco di ruolo tra i quartieri di Tokyo per difendere la città dai Mirage, simili a zombie che vagano per la metropoli succhiando la creatività da ogni persona che incontrano sul loro cammino. Per avere il gioco puoi fare il preordine su Amazon, bloccando il prezzo e assicurandoti una delle prime consegne del gameplay giapponese.

Tokyo Mirage Sessions Fe Encore - Nintendo Switch Il gioco che ha fatto incontrare i mondi di Fire Emblem e atlus è in...

Nuova versione che include un brano inedito, nuovi elementi della...

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (31 marzo 2020)

Uno dei più famosi JRPG dell’ultimo anno sarà tra i giochi in uscita su Switch nel 2020, infatti a marzo arriva The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Extracurricular Edition. Lo sviluppo è di Engine Software, che ha inserito numerose combinazioni e vari combattimenti nuovi all’interno. La scelta è stata investire nel terzo capitolo della saga, che ne conta 4 in tutto, una decisione che spezza un po’ la storia per chi la conosce e la segue da anni. Ottima la qualità con 720p a 30 fps.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Extracurricular... Dai il Benvenuto alla nuova class VII: esplora le nuove terre annesse...

Una storia immersiva: vivi una storia epica sviluppata attraverso tre...

Snack World (14 febbraio 2020)

Videogioco progettato appositamente per i bambini, il 14 febbraio esce Snack World . Omologato dai 7 anni in su, Snack World è incentrato sull’avventura e l’amicizia, un gioco in cui è possibile personalizzare l’esploratore in base alle proprie preferenze e cercare di diventare il paladino del popolo. All’interno ci sono diversi obiettivi, un RPG per adulti e bambini ben fatto e coinvolgente.

Snack World - Nintendo Switch Fantasy epico e tecnologia si scontrano in questo RPG per giocatori di...

Questa edizione del gioco include tutti i contenuti scaricabili creati...

Animal Crossing: New Horizons (20 marzo 2020)

Il 20 marzo 2020 arriva su Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons, un gioco divertente e adatto ai bambini, con una grafica davvero evoluta per un gameplay del genere. Finalmente è possibile andare in giro in piena libertà, impersonando Tom Nook alle prese con avventure e nuovi scenari. Si possono raccogliere materiali lungo il cammino, giocare fino a 8 persone alla volta, praticare attività rilassanti, oppure personalizzare l’abitazione e persino il proprio personaggio. Per bloccare il prezzo usa il pre-order di Amazon, prenotando il gioco per riceverlo entro 24 ore dalla data di rilascio.

Offerta Animal Crossing: New Horizons Se il caos e la frenesia della vita di tutti I giorni ti hanno...

Preparati a mollare tutto e creare una nuova comunità sulla tua isola...