Lo smartwatch perfetto il nuovo Amazfit Bip S: prezzo aggressivo e completezza hardware

Si presenta così al CES 2020 di Las Vegas il nuovo Amazfit Bip S, andando a migliorare alcuni tratti del suo predecessore. Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo aggressivo, abbinato ad alcune specifiche niente male, e che magari nemmeno ti aspetti. Lo smartwatch è realizzato in acciaio inossidabile, ed appare molto leggero oltre che resistente all’acqua fino a 50 metri. Il suo peso è di appena 31 grammi, mentre il pannello, da 1.28 pollici (transreflective, ovvero da poter utilizzare anche sotto la diretta luce del sole), ha una risoluzione di 176 x 176 pixel.

L’Amazfit Bip S include anche un sensore BioTracker PPG per la misurazione dei battiti cardiaci, oltre che al supporto GPS/GLONASS, al Bluetooth 5.0 e di alcuni altri sensori classici. La batteria ha una capacità di 190mAh, il che significa poter ottenere fino a 40 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica in uso standard (che diventano 22 ore in utilizzo continuo con GPS attivo). Le modalità sportive incluse sono 10, tra cui il ciclismo, il nuoto e la pesistica. Non manca la compatibilità Huami-PAI, ovvero una tecnologia di assistenza incentrato sulla salute che elargisce suggerimenti quotidiani per tenere sempre al top il proprio benessere psico-fisico. Attraverso l’Amazfit Bip S è anche possibile gestire la riproduzione musicale attraverso il tool dedicato.

Lo smartwatch è previsto per il mercato americano nelle colorazioni Red Orange, Carbon Black, Warm Pink e White Rock al prezzo di 69,90 dollari (circa 30 in meno rispetto al suo predecessore, già di suo molto economico). Non sappiamo ancora per quando sarà prevista la commercializzazione del nuovo Amazfit Bip S per il mercato europeo, ma vi terremo chiaramente aggiornati su tutti gli sviluppi futuri. A voi questo indossabile che impressione ha fatto? Lasciateci un commento all’articolo per farcelo sapere.