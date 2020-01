La graphic novel su David Bowie nell’anniversario della sua scomparsa

La graphic novel su David Bowie arriva in Italia nell’anniversario della scomparsa del Duca Bianco.

In contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics lancia sul mercato italiano Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la graphic novel che racconta la vita di Bowie.

Si tratta di una biografia a fumetti che sulla vita e sulla musica dell’icona mondiale David Bowie scomparso il 10 gennaio del 2016. Nato l’8 gennaio 1947 a Brixton, Londra, Bowie è stato un artista anticonformista che ha sedotto intere generazioni di fan. La sua musica, unita alle sue uno performance gli hanno consentito di occupare uno dei posti delle icone mondiali per lasciare un’impronta indelebile del suo percorso in tutto il mondo.

In occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics propone la graphic novel su David Bowie disponibile al prezzo di 24 euro in libreria, in fumetteria e online per un totale di 160 pagine a colori nel formato cm 18,3 X 27,7.

Il volume è stato illustrato da Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton. ripercorre il successo di David Bowie e il suo percorso nel mondo della musica mondiale, dai primi passi al grande successo ottenuto in tutto il mondo, attraverso l’alter ego Ziggy Stardust. Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams sarà in distribuzione dal 10 gennaio 2020.

Micheal Allred e Laura Allred

Micheal Allred è un fumettista e scrittore americano, autore di graphic novel come Madman, Red Rocket 7 e iZombie. Le sue opere, caratterizzate da uno stile pop e immaginifico, sono spesso colorate dalla moglie Laura Allred, vincitrice del Best Coloring Eisner Award per il suo lavoro su iZombie e Madman All-New Giant-Size Super-Ginchy Special.

Steve Horton

Steve Horton ha lavorato come sceneggiatore per diverse case editrici di fumetti, tra cui DC, Image, IDW (Satellite Falling) e Dark Horse (Amala’s Blade).

La graphic novel su David Bowie

La graphic novel su David Bowie sarà disponibile dal 10 gennaio 2020 in libreria, in fumisteria e online. Il prezzo è di 24 euro per un totale di 160 pagine a colori. La rilegatura è in cartonato cucito, il volume è contenuto in un esclusivo case in pvc. Il formato del volume è il seguente: cm 18,3 X 27,7.

La graphic novel su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare la graphic novel in lingua originale (inglese) al prezzo di circa 60 euro per 160 pagine. Il volume fa parte della collana Insight Comics, disponibile dal 7 gennaio 2020 per l’acquisto in tutto il mondo.

L’omaggio di Morgan a David Bowie

Nel quarto anniversario della scomparsa del Duca Bianco, Morgan lo ricorda il 10 e l’11 gennaio 2020 al Teatro Del Monaco di Treviso, in due serate-evento dal vivo con i The White Dukes. Sul palco con Morgan ci saranno Michele Lombardi alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Clara Danelon e Andrea Pegoraro alle voci e ai cori.

L’evento verrà riproposto a Foligno il 28 febbraio presso l’Auditorium San Domenico.

Nel corso delle serate, Morgan ripercorrerà la vita e la carriera di David Bowie attraverso l’esecuzione delle sue canzoni ma anche aneddoti e racconti.