La bufala di J-Ax morto anticipa l’uscita di ReAle e del nuovo singolo

La bufala di J-Ax morto ha già fatto il giro del web. Lo scherzo di cattivo gusto di Wikipedia non ha minimamente scalfito il buon umore del rapper milanese, che si sta preparando al rilascio del suo nuovo album nel quale si contano già diversi duetti.

La bufala di J-Ax morto fa il giro del web

Secondo quanto ritenuto scherzosamente dalla nota enciclopedia online, Alessandro Aleotti sarebbe scomparso il 4 gennaio scorso a Milano. Il contenuto del disco sta via via prendendo forma e sarà presentato nel corso degli eventi speciali che ha organizzato per la presentazione del tour.

Presto il nuovo singolo di J-Ax

Le condizioni di J-Ax sono, per fortuna, invidiabili, tanto che venerdì 10 gennaio tornerà in radio con un nuovo singolo in duetto con Max Pezzali e che ha voluto intitolare La Mia Hit. Il brano fa parte della tracklist di ReAle, nuovo album con il quale darà un seguito naturale a Il Bello Di Essere Brutti, certificato triplo disco di platino.

Paola Turci tra gli ospiti di ReAle

Nell’album in uscita il 24 gennaio, ci saranno diversi artisti ospiti tra i quali spicca anche il nome di Paola Turci, già presente in Domani Smetto. Ecco le parole di J-Ax per la presentazione del pezzo con l’artista romana:

Con Paola Turci abbiamo fatto una canzone nel disco “Domani Smetto” che nel tempo è diventata una delle più amate da chi mi segue (non scrivo il titolo se no l’algoritmo di Instagram mi censura il post).Me lo avete chiesto per anni e quindi sono felice di darvi la buona notizia. Queen Paola sarà nel mio nuovo album Reale in uscita il 24 Gennaio.

La voce di Sergio Sylvestre in ReAle

Nel disco ci sarà anche Sergio Sylvestre, che J-Ax ha conosciuto durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di giudice in coppia con Nek. Quell’anno, Sergio Sylvestre ha anche vinto l’edizione del programma davanti a Elodie, che invece si prepara al rilascio del prossimo album e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Andromeda.

L’instore per la presentazione del nuovo album sarà molto particolare, dato che è previsto un live unplugged per ogni data alla quale si accede attraverso l’acquisto di un biglietto. Qui di seguito, le date già annunciate.

24 gennaio Marcianese (Ce), Mondadori Megastore – CC Campania

25 gennaio Pontecagnano Faiano (Sa), La Feltrinelli – CC Maximall

27 gennaio Ascoli Piceno, Unieuro – CC Città delle Stelle

28 gennaio Ravenna, Unieuro – CC ESP

29 gennaio Milano, La Feltrinelli (Piazza Piemonte)

30 gennaio Misterbianco (Ct), La Feltrinelli – CC Centro Sicilia

31 gennaio Carini (Pa), La Feltrinelli – CC Centro Sicilia CC Poseidon

1 febbraio Roncadelle (Bs), Euronics – Giunti al Punto – CC Elnos Shopping

2 febbraio Perugia, Mediaworld – CC Collestrada

3 febbraio Bari, La Feltrinelli – CC Mongolfiera Santa Caterina

4 febbraio Orio al Serio, La Feltrinelli – Giunti al Punto – Unieuro

5 febbraio Nichelino (To), Euronics – Giunti al Punto – CC i Viali Shopping Park

6 febbraio Sesto Fiorentino, Euronics – Centro Sesto

7 febbraio Rizziconi (Rc), Giunti al Punto – CC Porto degli Ulivi

8 febbraio Modena, Conad – CC La rotonda

13 febbraio Guidonia (Roma), Euronics – Librerie Coop – CC Tiburtino

14 febbraio Castelfranco Veneto, Giunti al Punto – CC I Giardini del Sole

15 febbraio casale Monferrato (Al), Unieuro – CC La Cittadella

16 febbraio Arese (Mi), Mondadori Megastore – Media World

Il disco sarà presentato in via esclusiva durante il concerto che terrà al Blue Note il 22 gennaio prossimo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.