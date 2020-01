Il trailer di Mythic Quest: Raven’s Banquet svela l’inedito lato comico di Apple TV+

Per farsi spazio nel sempre più affollato universo dello streaming Apple TV+ ha giocato una dopo l’altra le sue carte migliori. Al debutto della piattaforma – di cui abbiamo illustrato caratteristiche, funzionamento, costi e catalogo – è corrisposto infatti il rilascio di alcune grandi produzioni drama, da The Morning Show a Truth Be Told, con l’unica eccezione della dramedy anacronistica Dickinson.

Superata la delusione per i mancati riconoscimenti ai Golden Globes 2020, Apple TV+ mostra ora il suo inedito lato comico pubblicando il primo trailer di Mythic Quest: Raven’s Banquet. Si tratta di una nuova comedy anticonvenzionale creata da Megan Ganz e Rob McElhenney e da questi prodotta insieme a Rob McElhenney, Charlie Day, Michael Rotenberg, Nicholas Frenkel, Gérard Guillemot, Jason Altman, Danielle Kreinik.

La prima produzione di genere comedy firmata Apple TV+ vede così riunirsi alcuni dei più celebrati autori e produttori di serie comiche di grande fortuna e popolarità come It’s Always Sunny in Philadelphia e Modern Family. E l’impronta del loro umorismo atipico e arguto pervade l’intero trailer di Mythic Quest: Raven’s Banquet, descritta come il tentativo di esplorare le tortuosità della condizione umana con stratagemmi esilaranti e innovativi.

In questo primo sguardo alla serie il personaggio di McElhenney è il megalomane direttore creativo e protagonista di un elaborato videogioco. Deciso a prendersi i meriti di ogni buon risultato raggiunto, l’uomo sminuisce gli sforzi e i contributi dei colleghi.

Questi ultimi alternano momenti di totale rassegnazione a reazioni apertamente esasperate. E quando una di esse minaccia di lasciare l’azienda, lui cerca di salvare la situazione paragonando la loro collaborazione a quella fra i Beatles. Peccato però che, per lui, la collega sia Ringo…

Il cast di Mythic Quest: Raven’s Banquet comprende Rob McElhenney (Ian Grimm), F. Murray Abraham (C.W. Longbottom), Imani Hakim (Dana), David Hornsby (David), Danny Pudi (Brad), Ashly Burch (Racher), Charlotte Nicdao (Poppy), Jessie Ennis (Jo).

Mythic Quest: Raven’s Banquet sarà composta da nove episodi da trenta minuti ciascuno, tutti disponibili su Apple TV+ dal 7 febbraio 2020. Ecco adesso il primo trailer della serie.