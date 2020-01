I Concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono stati tutti annunciati? Anticipazioni dell’8 gennaio

Alfonso Signorini e i suoi sono pronti per aprire la porta rossa ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ma siamo sicuri che tutto sia stato già annunciato? Chi è abituato a vedere il reality di Canale 5 sa bene che in quasi venti anni in molti non sono stati annunciati e alla fine si sono presentati, in un modo o nell’altro, davanti alla porta rossa più famosa al mondo, succederà lo stesso anche questa sera? Niente al momento lascia pensare che ci siano concorrenti misteriosi non ancora annunciati, almeno per questa prima puntata, e in conferenza stampa lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato che quest’anno sarà tutto diverso e che “questa sarà la sua edizione”.

Il direttore di Chi ha voluto mettere la firma al reality e, alla soglia dei suoi 20 anni, ha deciso di riappropriarsi dell’etichetta di “vip” per tracciare un confine netto con la versione non famosi condotta da Barbara d’Urso. Alla luce del cast annunciato in questi giorni sembra che l’operazione sia riuscita visto che solo un paio dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono meno noti di tutti gli altri, almeno per coloro che seguono e amano la tv.

Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!?

Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP pic.twitter.com/Q09K5vRUHM — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2020

Al fianco di Alfonso Signorini ci saranno due opinionisti d’eccezione ovvero Pupo e Wanda Nara pronti a dire la loro punzecchiando i concorrenti e mostrandosi al pubblico in questa nuova veste. Altra storia, invece, riguarda i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che sono: il giornalista e conduttore Michele Cucuzza; l’attrice e showgirl Antonella Elia; la conduttrice tv Adriana Volpe; la scrittrice Barbara Alberti; Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana; il modello Andrea Denver; il giornalista e papirologo Aristide Malnati; il cantautore Pacifico Settembre, in arte Pago; la modella e showgirl Fernanda Lessa; l’attore Antonio Zequila; l’attore Andrea Montovoli; l’ex moglie di Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni”, Clizia Incorvaia; Elisa De Panicis; l’attore Fabio Testi; l’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez; l’attrice Licia Nunez; l’influencer ed ex di Francesco Monte Paola Di Benedetto; il conduttore e figlio di Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro; la produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic; quattro ex “gieffini” ovvero Salvo Veneziano, protagonista della prima edizione, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, detto “Ottusangolo”.

Segni particolari: sarà un #GFVIP pazzesco… 🤩🤩🤩 Appuntamento da mercoledì e venerdì in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/LnUNKd9AzS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2020

Il programma prenderà il via questa sera su Canale5 dalle 21.20 mentre da domani andrà in onda su Canale5, intorno alle 16.10, il daytime che mostrerà quello che succede nella casa in settimana.

A spiegare un po’ come sarà questo Grande Fratello Vip 2020 ci ha pensato il capoautore Andrea Palazzo che in conferenza stampa ha poi spiegato quali saranno le novità e le “zone”: