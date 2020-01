Concerti di Gigi D’Alessio nel 2020 per Noi Due, info e biglietti in prevendita

I concerti di Gigi D’Alessio nel 2020 supporteranno la musica del nuovo album Noi Due. Il disco, che è uscito il 18 ottobre 2019, sarà anche suonato in giro per il mondo ma anche in Italia nei teatri, con una scaletta molto speciale che sarà decisa dai fan presenti al concerto.

I concerti di Gigi D’Alessio nel 2020

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 11 del 9 gennaio per i membri del fan club e dalle 11 e del 10 gennaio per la prevendita generale. La consegna è garantita secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento.

Come ottenere i biglietti dei concerti di Gigi D’Alessio

In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta della transazione effettuata tramite TicketOne e con un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.

Per il momento, queste sono le date annunciate per il prossimo tour di Gigi D’Alessio. Come annunciato dall’artista, le canzoni eseguite saranno quelle richieste dal pubblico in sala.

Le date dei concerti di Gigi D’Alessio in Italia

17/03 BRESCIA – Teatro Dis_Play

18/03 BOLOGNA – Teatro Europauditorium

21/03 MONTECATINI – Teatro Verdi

29/03 CREMONA – Teatro Ponchielli

01/04 PARMA – Teatro Regio

03/04 VARESE – Teatro Openjobmetis

07/04 TORINO – Teatro Colosseo

18/04 BARI – Teatro Team

22/04 CROTONE – Pala Milione

24/04 CATANIA – Teatro Metropolitan

27/04 FIRENZE – Teatro Verdi

Ecco le parole di Gigi D’Alessio per il lancio delle date con le quali supporterà il nuovo album Noi Due.

Ecco il tour di Noi Due, da marzo nei teatri d’Italia… a gentile richiesta! Si, perché sarete voi a scegliere le canzoni che suonerò, chiedendole durante la serata! Saranno dei concerti unici, ognuno diverso dall’altro, che faremo insieme in tutto e per tutto: cantando, emozionandoci e scegliendo insieme i brani della scaletta.

Noi due

Del disco, uscito il 18 ottobre del 2019, aveva raccontato:

“Molti artisti a un certo punto dicono: “Questo è il mio disco della maturità”. Ora, siccome io è già da un po’ che sono maturo, ti dico che il mio è un disco che guarda ai suoni di oggi senza dimenticare quelli di ieri. Un disco moderno, con tante sorprese, pieno di novità. Ricco di suoni e di collaborazioni”.

L’esperienza di Gigi D’Alessio a The Voice Of Italy

L’album era stato lanciato la scorsa primavera dal singolo Quanto Amore Si Dà, che aveva rilasciato in duetto con Guè Pequeno. I due artisti hanno approfondito la loro conoscenza durante l’ultima partecipazione a The Voice Of Italy, nella quale ha trionfato con la giovanissima Carmen Pierri.

Nel 2019, Gigi D’Alessio ha anche sperimentato l’esperienza di conduttore, in compagnia di Vanessa Incontrada, in 20 Anni Che Siamo Italiani. Il programma ha riscosso un buon successo di pubblico, soprattutto se si considera che entrambi gli artisti erano al debutto come coppia.

I concerti di Gigi D’Alessio continueranno anche in Europa ma in compagnia di Nino D’Angelo. Sono tre le date che i due artisti partenopei terranno in Europa, con biglietti che sono in prevendita in tutti i canali abilitati. Non è escluso che il calendario italiano, e quello europeo, possa arricchirsi di altre date, da annunciare prima dell’inizio della tournée.