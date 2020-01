Come sarà El Internado: Las Cumbres, il reboot della serie spagnola: Amazon Prime Video svela i primi dettagli

La notizia era già trapelata durante le feste di Natale, ma ora è ufficiale la collaborazione tra Atresmedia Studios e The Mediapro Studio per la produzione de El Internado: Las Cumbres, reboot di una delle serie spagnole di maggior successo al mondo dello scorso decennio, ben prima dei fenomeni virali prodotti in Spagna negli ultimi tempi.

Il reboot de El Internado (noto in alcuni paesi con il titolo di The Boarding School) sarà distribuito nel mondo da Amazon Prime Video, che sta incrementando sempre più il suo catalogo di produzioni originali, tra cui spicca l’altra attesissima serie spagnola, la saga epica El Cid. La nuova serie ispirata a El Internado sarà a tutti gli effetti un titolo originale della piattaforma, visto che Amazon Prime Video ha acquisito i diritti della serie in tutti i paesi del mondo.

Amazon ha annunciato che la serie entrerà in produzione nel primo trimestre 2020 e ha svelato i primi dettagli, oltre al titolo ufficiale El Internado: Las Cumbres: la nuova serie sarà composta da otto episodi e sarà girata nel nord della Spagna.

Come la serie madre, un teen drama dal registro mistery ambientato in un inquietante collegio circondato da misteri, anche El Internado: Las Cumbres avrà per protagonisti studenti adolescenti alle prese con enigmi, eventi paranormali e avventure paurose.

Ambientato in una scuola superiore situata vicino a un antico monastero tra le montagne, il reboot racconterà la storia di “studenti ribelli, adolescenti problematici, sottoposti alla rigida e severa disciplina della scuola che deve preparare il loro ritorno nella società“. A contribuire al mix di thriller e dramma adolescenziale sarà l’ambientazione tra le foreste, luogo di antiche leggende e pericoli reali che faranno vivere agli studenti esperienze terrificanti.

El Internado: Las Cumbres sarà diretto da Laura Belloso, una delle quattro creatrici della serie originale: gli altri erano Ramon Campos, lo showrunner di Fariña, Le Ragazze del Centralino, Velvet e il suo spin-off Velvet Collection, il creatore de La Casa di Carta e Il Molo Rosso Alex Pina e Daniel Ecija, produttore e regista di Los Serranos e Estoy Vivo. Tornano anche gli autori della serie originale: firmeranno la sceneggiatura, insieme alla Belloso, Asier Anduenza e Abraham Sastre.

La serie originale ha lanciato alcuni degli attori attualmente più popolari di Spagna, come Blanca Suarez, Jon González e Martino Rivas, oggi protagonisti de Le Ragazze del Centralino su Netflix. In Spagna ha avuto 7 stagioni trasmesse tra il 2007 e il 2010, con un buon successo internazionale che ha ispirato molti remake in vari Paesi, oltre a videogiochi e romanzi.

Lo scopo di Amazon con questo reboot, come ha spiegato il responsabile dei contenuti di Amazon Prime Video España Ricardo Carbonero, è proprio recuperare il pubblico che ha fatto di El Internado un fenomeno della serialità internazionale quando ancora non esistevano le piattaforme streaming, oltre ad acquisire una nuova platea di spettatori.